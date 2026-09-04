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Први пут у свијету забиљежено више старих особа него дјеце

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04.09.2026 13:24

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Стара бака жена
Фото: Pexel/ Sulaf Batal

У свијету је први пут забиљежено да је глобално број старих особа него дјеце, показао је нови извјештај Америчког бироа за попис.

У извјештају се наводи да Европа већ има најстарије становништво у свијету, те да су 2025. године лица старости 65 или више година чинила 10,5 одсто глобалне популације, чиме су први пут премашила проценат броја дјеце у свијету.

"Russia Today" преноси да је преокрет настао усљед дужег очекиваног животног вијека и смањеног наталитета.

Према подацима УН, у посљедњих неколико година се у свијету годишње роди око 132 милиона беба, што је за 10 милиона мање у односу на неколико година од 2010.

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Неуједначен глобални тренд показује чињеница да се у Африци 2024. године родило око 47 милиона беба.

Према тексту извјештаја, пад наталитета је посебно наглашен у Европи. Наиме, само 3,55 милиона беба рођено је у ЕУ 2024. године, у односу на 6,8 милиона 1964. године.

У извјештају се упозорава да би демографска промјена могла да буде још наглашенија у наредним деценијама.

(Срна9

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Дјеца

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становништво

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