Дарко Младић одбрусио новинару сарајевске телевизије: Пропустили сте добру прилику

Аутор:АТВ редакција
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Након обраћања сина генерала Дарка Младића, адвоката његове одбране Драгана Иветића, члана медицинског тима одбране др Огњена Гудеља и министра правде Ненада Вујића, услиједила су питања новинара.
Дарко Младић одговорио је на питање новинара "Федералне телевизије" "да ли дешавања од јуче, довођење тијела Ратка Младића и комеморацију у Дому Војске види већ као државне почасти".
Република Српска
Дарко Младић: Мој отац је убијен на моје очи
"Као што је и министар (Вујић) рекао, ја сам фокусиран да ово све прође достојанствено и безбједно за све. С обзиром на количину мржње која је дошла са стране од које ви питате, рекао бих да је то додатно закомпликовало и изазвало као посљедицу потребу да се то све обезбиједи на начин да цијели тај догађај који ће се десити уз велико присуство народа, протекне мирно и достојанствено. Морам рећи да мислим да сте пропустили једну добру прилику да мудро искористите да кренемо сви у једном правцу, сад у овом тренутку, кад једна епоха на неки начин се завршила. Да кренемо у правцу неког другачијег односа", рекао је и наставио:
Србија
Дарко Младић објавио детаље о сахрани Ратка Младића
"То што сте емитовали ових неколико дана нисте могли да видите са наше стране, када је сахрањиван ратни злочинац из Другог свјетског рата, кога сте ви сахранили уз највише државне почасти. То од српског народа нисте могли ни да чујете ни да видите. Као и вашег команданата, који су убијали и наше жене и дјецу, не само официре и војнике. "Добро је да сте ви питали, да ли нас такав однос води све у добром правцу".
"Министар је рекао суд је пресудио, казна је извршена, породица сматра да је извршено убиство над мојим оцем. Али нисте могли да чујете тешке ријечи са наше стране, нити сад у овом тренутку, ја нисам спремам да их кажем.. Баш због тога што треба да имамо свијест о томе да наша дјеца треба да живе једна поред других, ако не могу једна са другима. И да ови изливи мржње нису ни мудра ни паметна политика", рекао је Дарко Младић.
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