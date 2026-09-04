Цијене хране близу новог рекорда: Све је поскупјело, али ова намирница највише

Аутор:АТВ редакција
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Свјетске цијене хране су порасле у августу други пут заредом и сада су на највишем нивоу од новембра 2022. године, а поскупљење је забиљежено у свим категоријама производа, објавила је данас Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО).
ФАО индекс цијена хране (ФФПИ), који прати мјесечна кретања цијена основних пољопривредних производа на свјетском тржишту, износио је 133,3 поена у августу, што представља пораст од 1,9 одсто у односу на јул.
Највећи раст забиљежиле су цијене шећера, које су скочиле 11,9 одсто на 106,4 поена и достигле највиши ниво од јуна 2025. године. ФАО наводи да су на тржишту појачане забринутости због изгледа глобалне понуде шећера у сезони 2026/27.
„Дуготрајно топло и суво вријеме довело је до смањења прогноза приноса шећерне репе у Европској унији, гдје се већ очекивало да ће се засађена површина смањити у односу на претходну сезону, док су временски услови повезани са Ел Нињом наставили да утичу на изгледе производње у кључним земљама произвођачима у Азији“, наводи се у саопштењу.
Вриједност индекса цијена млијечних производа порасла је за 2,3 одсто на 119,2 поена, првенствено због скупљег млијека у праху и сира, а индекса цијена житарица за 2,2 одсто на 116,3 поена, што је највиши ниво од маја 2024.
Међународне цијене порасле су у августу за све главне житарице, подржане снажном потражњом, забринутошћу због временских услова у вези са изгледима усјева у кључним регионима производње и континуираном неизвјесношћу око извозних токова Црног мора.
Свјетске цијене пшенице порасле су за 2,6 одсто међугодишње, кукуруза 2,5 одсто, сирка 3,9 одсто, а јечма 2,6 одсто.
Вриједност индекса цијена меса је порасла мјесечно за један одсто на 127,9 поена, уз раст цијена живинског, свињског и овчијег меса, а биљних уља за 0,6 одсто на 196,9 поена, што је највиши ниво од јуна 2022. године.
Раст цијена палминог и сојиног уља због високе потражње за биодизелом у Индонезији и Сједињеним Америчким Државама засјенио је ниже цијене уља репице и сунцокретовог уља.
Вриједност ФФПИ је виша за 2,5 одсто у односу на август 2025, али нижа за 16,8 одсто у односу на рекордне вриједности забиљежене у марту 2022, додаје се у извјештају на веб страници ФАО, а преноси РТ Балкна.
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