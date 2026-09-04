Logo

Цијене хране близу новог рекорда: Све је поскупјело, али ова намирница највише

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 15:11

Коментари:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Свјетске цијене хране су порасле у августу други пут заредом и сада су на највишем нивоу од новембра 2022. године, а поскупљење је забиљежено у свим категоријама производа, објавила је данас Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО).

ФАО индекс цијена хране (ФФПИ), који прати мјесечна кретања цијена основних пољопривредних производа на свјетском тржишту, износио је 133,3 поена у августу, што представља пораст од 1,9 одсто у односу на јул.

Највећи раст забиљежиле су цијене шећера, које су скочиле 11,9 одсто на 106,4 поена и достигле највиши ниво од јуна 2025. године. ФАО наводи да су на тржишту појачане забринутости због изгледа глобалне понуде шећера у сезони 2026/27.

„Дуготрајно топло и суво вријеме довело је до смањења прогноза приноса шећерне репе у Европској унији, гдје се већ очекивало да ће се засађена површина смањити у односу на претходну сезону, док су временски услови повезани са Ел Нињом наставили да утичу на изгледе производње у кључним земљама произвођачима у Азији“, наводи се у саопштењу.

Вриједност индекса цијена млијечних производа порасла је за 2,3 одсто на 119,2 поена, првенствено због скупљег млијека у праху и сира, а индекса цијена житарица за 2,2 одсто на 116,3 поена, што је највиши ниво од маја 2024.

Међународне цијене порасле су у августу за све главне житарице, подржане снажном потражњом, забринутошћу због временских услова у вези са изгледима усјева у кључним регионима производње и континуираном неизвјесношћу око извозних токова Црног мора.

Свјетске цијене пшенице порасле су за 2,6 одсто међугодишње, кукуруза 2,5 одсто, сирка 3,9 одсто, а јечма 2,6 одсто.

Вриједност индекса цијена меса је порасла мјесечно за један одсто на 127,9 поена, уз раст цијена живинског, свињског и овчијег меса, а биљних уља за 0,6 одсто на 196,9 поена, што је највиши ниво од јуна 2022. године.

Раст цијена палминог и сојиног уља због високе потражње за биодизелом у Индонезији и Сједињеним Америчким Државама засјенио је ниже цијене уља репице и сунцокретовог уља.

Вриједност ФФПИ је виша за 2,5 одсто у односу на август 2025, али нижа за 16,8 одсто у односу на рекордне вриједности забиљежене у марту 2022, додаје се у извјештају на веб страници ФАО, а преноси РТ Балкна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Храна

цијена

шећер

економија

Трговина

Коментари (0)

Прочитајте више

Ilustracija: Stomak, bolovi

Свијет

Масовно тровање храном: Разбољело се око 2.000 ученика и наставника

11 ч

0
Обрачун због тендера за храну дјеци: Пријетње, бомбе и борба за посао од 170.000 КМ

Хроника

Обрачун због тендера за храну дјеци: Пријетње, бомбе и борба за посао од 170.000 КМ

3 д

0
Зимница

Савјети

Руски трик за зимницу: Овако ће дуже сачувати укус

4 д

0
Горан Талић: Спој здравства, туризма и здраве хране може бити покретач привреде Републике Српске

Република Српска

Горан Талић: Спој здравства, туризма и здраве хране може бити покретач привреде Републике Српске

1 седм

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Економија

Додик: Српска улаже напоре за привлачење инвестиција

7 ч

0
Раденко Бубић министар привреде и предузетништва

Економија

Влада Српске издваја 23 милиона КМ за подстицаје

8 ч

2
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Цијене горива у Њемачкој руше рекорде

9 ч

1
Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу

Економија

Стиже велика промјена у Русији: Путин открио планове

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Десетине аутобуса са бившим борцима спремни да крену на сахрану генералу Младићу

19

11

Србија ће обезбиједити мирну и достојанствену сахрану генералу Младића

19

08

Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"

19

06

Младићев љекар открио детаље "лијечења": Генералу давали фентанил

18

58

Централне вијести, 04.09.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима