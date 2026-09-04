У другом плану: Саво Минић

Извор:
АТВ
У премијерном издању емисије "У другом плану', упознајте Саву Минића, као породичног човјека, пријатеља, љубитеља природе и лова, кроз приче, успомене и вриједности које га обликују.
Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат "У другом плану".
Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.
"У другом плану" петком у 20 часова и 10 минута.
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