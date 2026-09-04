Logo

У другом плану: Саво Минић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

04.09.2026 14:22
У другом плану: Саво Минић

У премијерном издању емисије "У другом плану', упознајте Саву Минића, као породичног човјека, пријатеља, љубитеља природе и лова, кроз приче, успомене и вриједности које га обликују.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат "У другом плану".

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

"У другом плану" петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Milica Nogo

Дејан Рауш

Више из рубрике

Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

Емисије

Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

5 ч

0
Битно: Предизборна кампања и избори

Емисије

Битно: Предизборна кампања и избори

1 д

0
На глобалном плану: Борба са високим температурама и сушом у цијелом свијету

Емисије

На глобалном плану: Борба са високим температурама и сушом у цијелом свијету

1 д

0
Битно: Протест превозника

Емисије

Битно: Протест превозника

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

11

Србија ће обезбиједити мирну и достојанствену сахрану генералу Младића

19

08

Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"

19

06

Младићев љекар открио детаље "лијечења": Генералу давали фентанил

18

58

Централне вијести, 04.09.2026.

18

54

Каран, Цвијановић, Додик и Минић положили вијенце на Централном споменику

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима