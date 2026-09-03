На глобалном плану: Борба са високим температурама и сушом у цијелом свијету

Извор:
АТВ
У новом издању емисије 'На глобалном плану' причамо о екстремно високим температурама у Европи.
Каква је ситуација на пољопривредним добрима, како се сналазе они који од пољопривреде живе, чека ли нас несташица хране већ ове зиме?
Ванредно и у Панами - због суше изазване Ел Нињом смањен број пролазака Панамским каналом.
Јапанци ручно вратили замак на његово мјесто након санације изазване земљотресом.
Парадајз на све стране- традиционални фестивал у Шпанији и ове године окупио бројне туристе и донио добру забаву.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
'На глобалном плану' четвртком у 20 часова и 10 минута.
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