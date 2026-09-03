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На глобалном плану: Борба са високим температурама и сушом у цијелом свијету

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Извор:

АТВ

03.09.2026 13:49
На глобалном плану: Борба са високим температурама и сушом у цијелом свијету
Фото: атв

У новом издању емисије 'На глобалном плану' причамо о екстремно високим температурама у Европи.

Каква је ситуација на пољопривредним добрима, како се сналазе они који од пољопривреде живе, чека ли нас несташица хране већ ове зиме?

Ванредно и у Панами - због суше изазване Ел Нињом смањен број пролазака Панамским каналом.

Јапанци ручно вратили замак на његово мјесто након санације изазване земљотресом.

Парадајз на све стране- традиционални фестивал у Шпанији и ове године окупио бројне туристе и донио добру забаву.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

'На глобалном плану' четвртком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

На глобалном плану

Инес Ђанковић

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