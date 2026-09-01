Бизнис план: Новац, тржишта и привреда

Извор:
АТВ
Од свјетских берзи и криптовалута до домаће привреде и јавних прихода, новац је и ове седмице у фокусу „Бизнис плана”.
Истражујемо шта нам поручују свјетска тржишта и шта је обиљежило протеклу седмицу на берзама.
Говоримо о кретањима на крипто тржишту и томе на шта инвеститори треба да обрате пажњу.
Питамо колико је домаћа привреда успјешна и шта показују најновији економски показатељи.
Тема су и јавни приходи Републике Српске - колико се новца слило у буџет и шта нам говори континуиран раст наплате.
„Бизнис план” доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, 'Бизнис план' тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис план” уторком у 20 часова и 10 минута.
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