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Бизнис план: Новац, тржишта и привреда

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Извор:

АТВ

01.09.2026 11:13
Бизнис план: Новац, тржишта и привреда
Фото: атв

Од свјетских берзи и криптовалута до домаће привреде и јавних прихода, новац је и ове седмице у фокусу „Бизнис плана”.

Истражујемо шта нам поручују свјетска тржишта и шта је обиљежило протеклу седмицу на берзама.

Говоримо о кретањима на крипто тржишту и томе на шта инвеститори треба да обрате пажњу.

Питамо колико је домаћа привреда успјешна и шта показују најновији економски показатељи.

Тема су и јавни приходи Републике Српске - колико се новца слило у буџет и шта нам говори континуиран раст наплате.

„Бизнис план” доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, 'Бизнис план' тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

„Бизнис план” уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Маријана Ивељић

Бизнис план

новац

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