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Разбијен мит да млади неће на село: Дјеца настављају тамо гдје су очеви стали

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01.09.2026 11:48

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Разбијен мит да млади неће на село: Дјеца настављају тамо гдје су очеви стали
Фото: АТВ

Теренски обилазак пољопривредних крајева демантовао је досадашње перцепције о одласку млађе популације, показујући да велики број младих брачних парова остаје у руралним подручјима, изјавио је в.д. директора Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић.

"Можда је био тај неки мит да млада дјеца неће да се баве пољопривредом, али кад обилазимо ове крајеве видимо да је истина сасвим нешто другачија. Млади момци и дјеца млађа од 18 година настављају породичним послом и бављењем пољопривредом. Драго нам је када видимо да млади настављају тамо гдје су очеви стали, јер Република Српска је богата земља пољопривредом и само тако може и опстати", поручио је Трнинић.

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Тагови :

Пољопривреда Српска

Агенција за аграрна плаћања

Александар Трнинић

село

Живот на селу

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