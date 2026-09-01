Без подстицаја 70 одсто људи не би могло да се бави пољопривредом

Аутор:Милена Грубор
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Много је другачије када сједимо у канцеларијама и обрађујемо захтјеве за подстицаје, за директне мјере и капиталне инвестиције, него када изађемо на терен и видимо колико то људима значи, поручио је директор Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић.
"Кад потписујемо онај папир и правимо рјешења, уопште немамо праву слику како то изгледа на терену. Ови подстицаји много значе, јер без њих сигурно 70 одсто пољопривредника не би могло уопште да се бави пољопривредом. Циљ нашег обиласка и крајњи циљ Агенције јесте да се што више људи врати на село и да се што више младих бави овом производњом", нагласио је Трнинић.
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