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Подршка Агенције за аграрна плаћања: Домаћини модернизују села Српске

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01.09.2026 12:27

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Пољопривреда, обрада земљишта, пољопривредне машине, трактори
Фото: АТВ

Захваљујући системској подршци Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, домаћи пољопривредници успјешно модернизују своја имања, проширују капацитете и остварују врхунске приносе.

Од набавке савремених комбајна, трактора и тифона за наводњавање, па све до изградње великих прерађивачких и складишних капацитета подстицаји су постали главни ослонац за развој и опстанак пољопривредника.

"Без помоћи Агенције за аграрна плаћања, наш опстанак на селу више једноставно не би био могућ. За све што смо год предавали наводњавање, механизацију, тракторе и комбајне, добили смо новчани подстицај”, поручује Горан Шушњар из Горњих Карајзоваца.

Пољопривредне машине

Друштво

Агенција за аграрна плаћања у посјети породици Шушњар

Слично искуство дијели и Саво Радивојац из Трошеља, истичући да када неко покрије половину трошкова за набавку машина, то представља огромну олакшицу.

Поље кукуруза

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Подстицаји Агенције за аграрна плаћања спасили принос кукуруза Саве Радивојца

Да сарадња са Агенцијом функционише беспријекорно за све који испуњавају услове потврђује и познати привредник Ранко Сарајлић из Ламинаца, чије је предузеће "Зелен гај" уз ову подршку изградило савремене силосе и складишта.

Посебно охрабрује чињеница да савремена механизација, набављена уз помоћ Агенције, мотивише све већи број младих да остану на породичним имањима.

Предузеће "Зелен гај"

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"Зелен гај" улаже у нове капацитете уз подршку Агенције за аграрна плаћања

Остоја Секимић (17), који са породицом обрађује 450 хектара земље, наглашава да су им нови комбајни и трактори омогућили да остваре максималне приносе и заволе рад на земљи.

Остоја Секимић и Александар Трнинић

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Са 17 година Остоја обрађује 450 хектара земље

Обновљена имања и спремност младих да наставе тамо гдје су њихови очеви стали најбољи су доказ да свака уложена марка из аграрног буџета директно осигурава будућност села у Републици Српској.

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farma Radivojac

Остоја Секимић

Агенција за аграрна плаћања

Република Српска

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