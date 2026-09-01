Подршка Агенције за аграрна плаћања: Домаћини модернизују села Српске

Аутор:Милена Грубор
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Захваљујући системској подршци Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, домаћи пољопривредници успјешно модернизују своја имања, проширују капацитете и остварују врхунске приносе.
Од набавке савремених комбајна, трактора и тифона за наводњавање, па све до изградње великих прерађивачких и складишних капацитета подстицаји су постали главни ослонац за развој и опстанак пољопривредника.
"Без помоћи Агенције за аграрна плаћања, наш опстанак на селу више једноставно не би био могућ. За све што смо год предавали наводњавање, механизацију, тракторе и комбајне, добили смо новчани подстицај”, поручује Горан Шушњар из Горњих Карајзоваца.
Друштво
Агенција за аграрна плаћања у посјети породици Шушњар
Слично искуство дијели и Саво Радивојац из Трошеља, истичући да када неко покрије половину трошкова за набавку машина, то представља огромну олакшицу.
Друштво
Подстицаји Агенције за аграрна плаћања спасили принос кукуруза Саве Радивојца
Да сарадња са Агенцијом функционише беспријекорно за све који испуњавају услове потврђује и познати привредник Ранко Сарајлић из Ламинаца, чије је предузеће "Зелен гај" уз ову подршку изградило савремене силосе и складишта.
Посебно охрабрује чињеница да савремена механизација, набављена уз помоћ Агенције, мотивише све већи број младих да остану на породичним имањима.
Друштво
"Зелен гај" улаже у нове капацитете уз подршку Агенције за аграрна плаћања
Остоја Секимић (17), који са породицом обрађује 450 хектара земље, наглашава да су им нови комбајни и трактори омогућили да остваре максималне приносе и заволе рад на земљи.
Друштво
Са 17 година Остоја обрађује 450 хектара земље
Обновљена имања и спремност младих да наставе тамо гдје су њихови очеви стали најбољи су доказ да свака уложена марка из аграрног буџета директно осигурава будућност села у Републици Српској.
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