Подстицаји Агенције за аграрна плаћања спасили принос кукуруза Саве Радивојца

Аутор:АТВ редакција
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Сушна година није омела Саву Радивојца из Трошеља код Нове Тополе.
Човјек који се пољопривредом бави од своје 15. године данас има силосе капацитета преко 1.100 тона, преко 300 бикова и 100 крмача.
Уз подршку Владе Републике Српске и Агенције за аграрна плаћања набавио је тифоне за наводњавање који су спасили овогодишњи принос кукуруза.
"Захваљујући подстицајима за тифоне и тракторе заливали смо својих 500 дунума кукуруза. Гарантујем да имам 400 тона више него онај ко није заливао. Кад вам неко преко Агенције омогући пола средстава за набавку машине, то за нас пољопривреднике значи све", истиче Саво Радивојац.
Вршилац дужности директора Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић поручује да је породица Радивојац примјер мудрог улагања сваке добијене марке.
"Саво је примјер вриједног домаћина који развија своје домаћинство, али и град Градишку. Овдје видимо да је свака марка подстицаја отишла у праве руке и да домаћини знају како да унаприједе производњу чак и у тешким сушним годинама", нагласио је Трнинић.
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