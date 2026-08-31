Страдао на мјесту: Младић слетио са пута и закуцао у ограду

Аутор:АТВ редакција
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Младић стар 22 године погинуо је синоћ око 21.30 часова у тешкој саобраћајној несрећи у селу Орљане код Дољевца.
Он се налазио за воланом "ситроена" прокупачких регистарских ознака који је слетио са коловоза и ударио у заштитну ограду поред пута.
Према незваничним информацијама, сумња се да је неприлагођена брзина узрок саобраћајне несреће.
Србија
Објављени детаљи суровог убиства Новице Елека
Тачан узрок биће утврђен увиђајем и истрагом.
О несрећи је обавијештено ОЈТ Ниш и урађен је увиђај, преноси "Блиц".
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