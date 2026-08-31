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Страдао на мјесту: Младић слетио са пута и закуцао у ограду

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 10:12

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Младић стар 22 године погинуо је синоћ око 21.30 часова у тешкој саобраћајној несрећи у селу Орљане код Дољевца.

Он се налазио за воланом "ситроена" прокупачких регистарских ознака који је слетио са коловоза и ударио у заштитну ограду поред пута.

Према незваничним информацијама, сумња се да је неприлагођена брзина узрок саобраћајне несреће.

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Тачан узрок биће утврђен увиђајем и истрагом.

О несрећи је обавијештено ОЈТ Ниш и урађен је увиђај, преноси "Блиц".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Србија

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