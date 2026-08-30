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Преминула једна од омиљених учитељица из школе ''Владислав Рибникар''

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 17:37

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Јелена Јањић
Фото: Инстаграм

Јелена Јањић, једна од омиљених учитељица у Основној школи "Владислав Рибникар" преминула је послије кратке и тешке болести, саопштио је колектив ове школе.

Колеге се потресним ријечима опраштају од Јелене за коју кажу да није била само учитељица, већ и пријатељ, ослонац и велико срце, чији су осмијех, топлина и доброта остављали неизбрисив траг гдје год би се појавила.

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"Била је учитељица коју су ученици вољели и којој су вјеровали. Умјела је да их разумије, охрабри и утјеши, учећи их не само знању из књига, већ и вриједностима које се усвајају срцем, доброти, саосјећању, храбрости и љубави према другима", наводе они.

Јелену описују као тихог, али снажног и храброг борца.

"И када јој је било најтеже, проналазила је снагу да буде ослонац другима. Била је пожртвована и саосјећајна, увијек спремна да помогне, саслуша и пружи руку онда када је то било најпотребније", кажу.

Нечији најважнији осмијех

Јелена је била мајка три дјевојчице, тетка два дјечака, супруга, сестра и кћерка.

Била је нечији најважнији осмијех, нечији дом и највољенија особа.

Иза ње је остала породица којој ће недостајати свакога дана, али и љубав коју је несебично пружала и коју ће заувијек носити у својим срцима.

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"Нама, њеним колегама и пријатељима, остаје празнина коју је немогуће испунити. Остаће сјећање на њену ведрину, доброту, пожртвованост и храброст; на њене ријечи, поглед, осмијех и све оне мале тренутке који су нам некада дјеловали обични, а сада постају драгоцјени. Јелена, хвала ти за све што си била", објавили су из колектива школе.

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Тагови :

Јелена Јањић

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