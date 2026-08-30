Хероји се боре до посљедњег атома: Примјер из Требиња је доказ за то

Аутор:Стеван Лулић
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Требиње, као и цијела Херцеговина, данима води надљудску битку са пожарима који су у неколико наврата запријетили и стамбеним и помоћним објектима.
Као и увијек до сада, на сцену су ту ступили ватрогасци, не само из Требиња већ и из других дијелова Српске, и борбом до посљедњег атома снаге спашавали имовину, али и људске животе.
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При томе, у својој храбрости, о својим животима нису размишљали.
Колико је тешка борба са ватреном стихијом најбоље свједочи примјер једног ватрогасца из Источног Сарајева који је без оклијевања дошао на југ Српске да помогне својим колегама.
Он је, не усљед повреда, већ због исцрпљености био хоспитализован. Али тек након што је ситуација стављена под контролу.
Срећом, озбиљнијих посљедица за овог хероја нема.
"Колико су напори на терену велики, најбоље показује и податак да је једном припаднику Ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево, усљед исцрпљености, указана медицинска помоћ и да је превезен у Болницу Требиње, гдје је примио инфузију", саопштено је из Штаба за ванредне ситуације Града Требиње.
Овај јунак има чиме да се поноси јер је, заједно са својим колегама, мјештанима и другим добрим људима, успио да сачува куће и друге објекте од пламена.
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"Још један дан протекао је у надљудској борби припадника наших јединица заштите и спасавања, који раме уз раме са колегама из других градова и општина, мјештанима и добровољцима, храбро и вјешто се боре са ватром која данима пријети подручју Требиња", кажу у требињском Штабу.
Помоћ је дошла са свих страна, а Штаб се свима захваљује.
"На пожариштима су данас били припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, ЈУ 'Екологија и безбједност', војници касарне 'Билећки борци', Добровољна ватрогасна друштва, припадници Оружаних снага БиХ, заједно са колегама из Херцег Новог, Чапљине, Неума, Добоја, Зворника и Источног Сарајева, као и бројни добровољци и мјештани".
Напомињу да се посебно тешка борба води на подручју зубачких села – Мацинка, Брезине, Грабовица, Коњско и Добрањци, гдје су мјештани и добровољци дали огроман допринос у одбрани својих села и имовине.
"Захваљујући надљудским напорима свих који су данима на терену, ниједна кућа и ниједан објекат нису изгорјели, упркос снази и непредвидивости ватрене стихије. Велика захвалност иде свим храбрим и пожртвованим ватрогасцима, припадницима служби заштите и спасавања, добровољцима и мјештанима, као и колегама из градова и општина који су дошли да помогну Требињу у најтежим тренуцима".
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Додају да је подршку на терену данас пружио и старјешина ТВЈ Херцег Нови Златко Ћировић, који је обишао екипе и својим искуством дао значајан допринос, како организационо, тако и тактички, у борби са пожарима.
"У гашењу пожара у послијеподневним часовима укључио се и хеликоптер МУП-а Републике Српске, који дејствује на угроженим подручјима.
"Борба са ватром се наставља, али оно што се данас поново показало јесте да су заједништво, храброст и пожртвованост најјаче оружје у одбрани људи, села и имовине", закључили су у Штабу.
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