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Кошарцу и његовој породици пријете смрћу

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 18:00

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјенику предсједавајуће Савјета министара и министру спољне трговине и економских односа Сташи Кошарцу упућене су озбиљне пријетње, увреде и поруке говора мржње, а на мети напада нашли су се и чланови његове породице.

Према информацијама Срне, међу бројним увредљивим порукама налазе се и најтеже пријетње усмјерене према Кошарцу и његовој дјеци, укључујући пријетње убиством.

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Пријетње су услиједиле након што је Кошарац путем друштвених мрежа јавно изразио саучешће поводом смрти генерала Ратка Младића.

Након његове објаве услиједио је велики број коментара и порука увредљивог и пријетећег садржаја, при чему су, осим Кошарца, мета постали и чланови његове уже породице, укључујући дјецу.

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Тагови :

Сташа Кошарац

пријетње

пријетње Сташи Кошарцу

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