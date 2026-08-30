Кошарцу и његовој породици пријете смрћу

Аутор:АТВ редакција
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Замјенику предсједавајуће Савјета министара и министру спољне трговине и економских односа Сташи Кошарцу упућене су озбиљне пријетње, увреде и поруке говора мржње, а на мети напада нашли су се и чланови његове породице.
Према информацијама Срне, међу бројним увредљивим порукама налазе се и најтеже пријетње усмјерене према Кошарцу и његовој дјеци, укључујући пријетње убиством.
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Пријетње су услиједиле након што је Кошарац путем друштвених мрежа јавно изразио саучешће поводом смрти генерала Ратка Младића.
Након његове објаве услиједио је велики број коментара и порука увредљивог и пријетећег садржаја, при чему су, осим Кошарца, мета постали и чланови његове уже породице, укључујући дјецу.
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