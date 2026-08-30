Лидија Вукићевић се огласила из центра Сарајева: Ако нисам добродошла...

Аутор:АТВ редакција
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Велика српска глумица Лидија Вукићевић тренутно борави у Сарајеву, одакле се огласила након што се нашла у центру полемике због тога што је јавно реаговала на смрт генерала Ратка Младића.
Својом реакцијом исказала је жал и поштовање према некадашњем српском команданту, а појединци из Босне и Херцеговине су позвали на бојкот серије "Бос или Хаџија" која се тренутно снима у Сарајеву, а у којој игра Лидија.
"Нема раскида сарадње – нема гледања!“, поручује се у позиву на бојкот који је објавио извијесни Ервин на друштвеним мрежама, који је овим потезом, очигледно покушао да српској глумици одузме право на лични став и чување националног идентитета.
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Управо о томе говорила је Лидија Вукићевић у искреном интервјуу за "Курир", без страха, истакавши да је поносна на своју земљу, коју зове најљепшом земљом на свијету.
"Не значи да, ако дођем у Сарајево, постајем неко ко се одриче свог. Не значи да кад прођем кроз Хрватску да се одричем било чега свог. Генерал Младић је наш велики генерал и за све српске генерале ћу тако увијек да кажем. Као и за све наше национално. Да, јесте, увијек ћу да подржим, макар била међу Муслиманима и Хрватима. Не свиђа им се да радим серију иза које стоји продукције Хајп из Србије, мене не плаћају муслимани. Ја савршено сарађујем са Мирковићем који има широке видике и нема проблем. Он хоће да се смири ситуација", почела је Лидија причу за "Курир".
Глумица поштује српски национални идентитет, али то је не спречава да има сјајне односе са колегама исламске вјероисповијести, као и да поштује народ БиХ.
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"Ми, Срби, никад нисмо имали проблем да радимо са муслиманским глумцима са којима се сјајно слажем. Била сам и на Башчаршији, људи су се сликали са мном, изљубили смо се, а та острашћена група која не жели да радим у серији, то су они који би сутра опет отпочели рат између народа. Ја сам у власти која држи до себе и поштујем свој национални идентитет", поручила је јасно глумица.
Она је, такође, открила да се догодило неколико непријатности током боравка у Сарајеву.
"Поносна сам на предсједника и на српски народ, доста смо били жртве свакојаких нација. Ако им не одговара, овог момента пакујем кофере и враћам се у Србију. Ја сам то и хтјела да урадим јер сам чула неколико коментара, послије толико љубави коју сам доживјела у Сарајеву, било је двоје-троје који су ми рекли да нисам добродошла овдје, а како то да ником ништа не фали кад дође у Србију?", пита она.
Лидија Вукићевић је директно истакла колико воли своју земљу.
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"Никад нисмо били виновници рата, увијек смо хтјели помирење. Уколико нисам добродошла - одлично, баш ми је драго, ето мене у најљепшој земљи на свијету, Србији. Увијек ћу да ставим поломљено срце за сваког генерала", јасна је била глумица.
Глумица је храбро говорила о цијелој ситуацији и открила нам је да чак због острашћених појединаца није жељела ни да мијења хотел у ком борави,а који се налази у центру града.
"Знате колико сам се уплашила, нећу моћи да спавам ноћас. Никога се не плашим. У центру сам Сарајева. Хтјели су да ми промијене хотел да бих била безбједнија, али нећу да мијењам хотел због појединаца. Немам никакав проблем да изађем на улицу", рекла је она и додала да никада никог није осуђивала.
"Никада нисам рекла ружну ријеч против муслимана. Никада нисам осуђивала, било је жртава са обје стране. Увијек испадају само Срби кривци!".
Без страха, Лидија Вукићевић показује да се ничега и никога не плаши, јасно истакавши да Срби нису геноцидан народ.
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"Ево из центра Сарајева: Срби нису геноцидан народ. Рећи ћу милион пута, не плашим се. Могу да ме сачекују и да раде шта хоће. Остала сам да бих им показала да се не плашим. Можда би се неко на мом мјесту вратио, али ја нећу. Волим Србију, нисмо геноцидан народ, жалим Ратка Младића и сваког нашег генерала који је убијен у Хагу", рекла је, а затим нам је открила како су колеге исламске вјероисповијести са којима ради на пројекту реаговали на немилу ситуацију у којој се нашла:
"Не бојим се ни мало. Никада не генерализујем. Има дивних људи овдје. Пола глумачке екипе је засулио и плакало што ми се ово догодило. И то муслимани. Ови који су против, нису сви, већ нека острашћена гурпа, а ја ћу увијек да станем уз Србију. Не морам нигдје да идем".
Иако је открила да је савјетована да не излази из хотела, Лидија је на крају разговора одлучно поручила да иде да се прошета центром Сарајева, уздигнуте главе.
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"Замислите идете улицом и кажу вам: 'Ниси добродошла'. Идем уздигнуте главе. Саша Мирковић жели да направи спој, да радимо ко што смо радили у старој Југославији. Овог тренутка идем да прошетам по центру Сарајева, иако су ми рекли да не излазим - изаћи ћу, нисам заточеник. Идем да се прошетам Сарајевом".
За крај, у свом препознатљивом стилу, храбро је поручила сљедеће:
"Сарајево је дивно. Нећу да генерализујем. А што се тиче снимања, могу одмах да се вратим, али морам прво да се прошетам", закључила је Лидија Вукићевић у искреном разговору за "Курир".
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