Хоће ли ситна шљива ове године ''бацати'' ракију?

Аутор:АТВ редакција
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За разлику од прошле године, шљива је добро родила, осим у појединим локалитетима у западним крајевима и вишим подручјима у југозападном дијелу Српске и ФБиХ које је погодио првомајски мраз.
Међутим, због дуготрајне суше, плодови су у већини засада ситнији и мање слатки.
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Управо због суше воћари се боје да ће ове године шљива мање "бацати" на котлу, јер ће већина рода бити употријебљена за прераду, односно, ракију, пише "Агроклуб".
Такође, берба је услиједила касније јер су стабла "вегетирала" због изузетно високих температура и тропских ноћи. Чачанска родна још може да се бере, а у воћњацима у којима нема наводњавања, стабла су почела да повлаче воду из плодова.
Сорта Стенлеј, још је тврда, иако је прошао оптималан рок за бербу, тј.половина августа. Очекује се да ће берба кренути за седам до 10 дана, а ова сорта, може дуже остати на стаблу и кад омекани. Плодови су нешто ситнији, чак и у воћњацима у којима се редовно примјењивало наводњавање.
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Савка се, такође, може брати, а у вишим подручјима у југозападном дијелу земље, готово да није родила. Снијег и мразеви учинили су своје.
Иако стручњаци препоручују гајење у систему витког вретена, због џанарике, као подлоге, стабла шљива достижу висину и до четири метра па је преовлађујући начин бербе да се стабла тресу. Испод се ставља најлон који се скупља на крајевима како би се лакше купиле шљиве након трешења.
Иако су поједини квази стручњаци говорили како је то злочин према шљивама, недостатак радне снаге, неадекватна подлога и, нарочито ако су стабла на брду, односно, нагибу, довели су до тога да се шљиве више тресу него беру ручно.
Јесте да тако долази до оштећења плодова, али, већина рода одлази за ракију. Род је добар, а откупна цијена, према очекивањима, ниска. Трошкови бербе и заштите износе и до 0,50 КМ по килограму, а род се продаје од 0,80 до 1 КМ по килограму.
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Чачанска љепотица продавала се од 0,60 КМ до 0,80 КМ. Продаја већих количина, за потрошњу у свјежем стању, отежана је јер шљива стиже из свих крајева БиХ, али и из Србије.
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