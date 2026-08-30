Пијан гађао супругу лаптопом у главу, па је давио и пријетио јој ножем

Аутор:АТВ редакција
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Л. М. (28) из Сопота ухапшен је због тога што је у пијаном стању физички напао супругу, а потом је сам себи нанио повреде ножем по нози. (134)
Полиција у Сопоту ухапсила је у суботу у јутарњим часовима Л. М. (28), који је у стану у Сопоту након свађе, у алкохолисаном стању, гађао своју супругу А. М. (23) лаптопом и погодио је у главу. Он јој је потом гурао прсте у уста и давио је, а затим је узео нож и пријетио јој.
Усљед стања великог растројства, он је на крају себе исекао ножем по нози.
Љекари Хитне помоћи су и мушкарцу и супрузи констатовали лаке тјелесне повреде.
Мушкарцу је одређено задржавање до 48 сати због насиља у породици.
Истрагу о овом случају води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, преноси Телеграф.рс.
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