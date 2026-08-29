Возила бицикл па видјела тијело: Тинејџерка затекла ужас у Великом Градишту

Аутор:АТВ редакција
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Велики злочин потресао је Велико Градиште. Наиме, гранични полицајац Б. К. је, како се сумња, убио зета и сестричину (19), па пресудио себи пиштољем.
Упуцао је и своју сестру, као и њену свекрву, а љекари им се боре за живот. Злочин је прва примијетила тинејџерка која је туда пролазила.
Како се сазнаје, свађа у породици је избила око имовинских проблема. Злочин се десио у кући која се налази у једној слијепој уличици у Великом Градишту, а полицајац Б. К. је упуцао свог зета, иначе ватрогасца, и своју сестричину од само 19 година, који су преминули на лицу мјеста. Б. К. је након тога извршио самоубиство. Упуцао је своју сестру и зетову мајку.
Комшија је пекао роштиљ и чуо је два пуцња. Пошто се туда данима шета неки пас којег је неко пустио, прво је помислио да је неко у ствари убио тог пса - кажу мјештани који додају да је у том тренутку пас почео да цвили.
Међутим, ситуација је била много гора. Тинејџерка која често вози бицикл том улицом угледала је женску особу како непомично лежи на земљи испред куће потпуно крвава и одмах се одвезла до својих родитеља да им каже шта је видјела.
На лицу мјеста је полиција затекла три тијела и рањене двије жене - нападачеву сестру и сестрину свекрву.
На лицу мјеста су Хитна помоћ и полиција.
На мјесту злочина у овом тренутку су и два тужиоца, замјеник главног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу и дежурни тужилац, преноси Телеграф.
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