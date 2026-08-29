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Министарство просвјете: КУД "Козара" промовише културно насљеђе Српске

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 16:50

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Зграда институција Влада Републике Српске
Фото: ATV

Министарство просвјете и културе Републике Српске саопштило је да Културно-умјетничко друштво "Козара" из Подградаца код Градишке, које обиљежава 100 година постојања, даје важан допринос очувању и промоцији културног насљеђа Српске.

"Већ 100 година чувате од заборава обичаје, игру, пјесму и дух завичаја, преносећи их са генерације на генерацију и дајући важан допринос очувању и промоцији културног насљеђа Републике Српске", наводи се у честитици.

Из ресорног министарства истичу да се посебна вриједност рада овог друштва огледа у томе што је истовремено чувар вриједног насљеђа и мјесто у којем стасавају нове генерације младих, учећи их да поштују, његују и са поносом преносе традицију свога краја.

"Стотину година трајања свједочи о снази традиције, посвећености бројних генерација и значају који "Козара" има у културном животу свога краја. Његујући народну игру, пјесму, обичаје и дух заједништва, ово друштво сачувало је драгоцјен дио културног насљеђа и учинило га живим и доступним новим генерацијама", истиче се у честитки.

Из Министарства су пожељели КУД-у "Козара" још много успјешних година, нових генерација чланова, наступа и награда, те да и у наредном вијеку свог постојања настави да буде чувар традиције и понос свог краја.

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Подијели:

Тагови :

Културно-умјетничко друштво "Козара"

Министарство просвјете

Честитка

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