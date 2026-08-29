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Путин: Москва и Минск јачају савезну државу

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 16:21

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Предсједник Русије Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко након састанка.,
Фото: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool Photo

Русија и Бјелорусија настављају да раде заједно на међународној сцени и јачају Савезну државу, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је рекао током састанка са предсједником Бјелорусије Александром Лукашенком да ће ускоро бити одржан састанак Савјета министара Савезне државе.

Руски предсједник је истакао активну сарадњу између Москве и Минска на свим међународним платформама, укључујући УН, Заједницу независних држава и Шангајску организацију за сарадњу.

Лукашенко је изјавио да је Бјелорусија спремна да се заједно са Русијом суочи са свим изазовима.

"Не сумњајте да ћемо заједно превазићи све врсте тешкоћа кроз сарадњу. То сам рекао више пута када сам се састајао са представницима руског бизниса и регионалних власти", рекао је Лукашенко, преноси Срма.

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Тагови :

Русија

Бјелорусија

Састанак

Владимир Путин

Александар Лукашенко

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