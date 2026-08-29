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Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 15:25

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Фото: Дмитрий Зуев/Pexels

Олујно невријеме праћено крупним ледом захватио је данас послијеподне Кнежицу код Козарске Дубице и причинило штету на пољопривредним усјевима и појединим стамбеним објектима.

Начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић изразио је жаљење због посљедица невремена и штете коју су претрпјели грађани.

"Брига о нашим грађанима и помоћ у ситуацијама попут ове мора бити на првом мјесту. Општинска управа је ту да буде сервис грађанима и да заједно са њима учинимо све што је могуће како бисмо што прије сагледали ситуацију, санирали посљедице и помогли да се ове тегобе превазиђу", изјавио је Савковић.

Он је најавио да ће двије општинске комисије за процјену штете, од понедјељка, 31. августа, изаћи на терен како би сагледале стање на подручју захваћеном невременом, евидентирале причињену штету и утврдиле њене размјере.

Једна комисија биће задужена за процјену штете на пољопривредним усјевима, док ће друга евидентирати штету на стамбеним објектима.

Савковић је позвао суграђане који су претрпјели материјалну штету да је пријаве и омогуће њено евидентирање, како би надлежни општински органи имали потпуну слику о посљедицама невремена и могли предузети даље кораке ради помоћи угроженим домаћинствима.

Становници који су претрпјели штету на пољопривредним усјевима треба да се до петка, 4. септембра, пријаве Одјељењу за пољопривреду Општинске управе Козарска Дубица, док штету на стамбеним објектима треба пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове.

Из Општинске управе апелују на грађане да се пријаве штете изврше у предвиђеном року како би штета могла бити правовремено евидентирана и како би се, након сагледавања стања на терену, могле предузети одговарајуће мјере помоћи, пише Срна.

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Тагови :

Козарска Дубица

невријеме

лед

Невријеме у Српској

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