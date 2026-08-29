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Велики пожар код Гацка, све расположиве снаге на терену

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:34

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Пожар у Кључу код Гацка
Фото: АТВ

Велики пожар активан је у мјесту Кључ код Гацка. Брзом интервенцијом гатачких ватрогасаца успјели су да одбране куће.

Ипак, усљед јаког вјетра пожар се проширио брзо, тако да су све расположиве јединице на терену, потврдио је за АТВ Жарко Рудовић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Гацко.

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Тагови :

пожар

Гацко

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