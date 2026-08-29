Велики пожар код Гацка, све расположиве снаге на терену

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар активан је у мјесту Кључ код Гацка. Брзом интервенцијом гатачких ватрогасаца успјели су да одбране куће.
Ипак, усљед јаког вјетра пожар се проширио брзо, тако да су све расположиве јединице на терену, потврдио је за АТВ Жарко Рудовић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Гацко.
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