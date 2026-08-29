Хеликоптер МУП-а Српске учествоваће у гашењу пожара на Требевићу

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у рејону врха Требевића и даље је активан, а у помоћ ватрогасцима стигли су и припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске са једним хеликоптером.
"Тренутно су у току припремне радње и организација транспорта воде, након чега се очекује почетак дјеловања хеликоптера на пожаришту" , наводе из ГСС Источни Стари Град.
Екипе које су на терену настављају са активностима, а стање на пожаришту се континуирано прати.
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Из ГСС Источни Стари Град су апеловали на грађане и посјетиоце Требевића да избјегавају угрожено подручје и омогуће несметан рад свих служби ангажованих на терену.
Подсјетимо; током ноћи је пожар на Требевићу попримио озбиљне размјере, а један радник који је радио на одржавању торња је евакуисан.
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