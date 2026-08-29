Logo

Хеликоптер МУП-а Српске учествоваће у гашењу пожара на Требевићу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:32

Коментари:

0
Хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Српске стигао на Требевић да помогне у гашењу пожара.
Фото: gss-istocnistarigrad/Instagram

Пожар у рејону врха Требевића и даље је активан, а у помоћ ватрогасцима стигли су и припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске са једним хеликоптером.

"Тренутно су у току припремне радње и организација транспорта воде, након чега се очекује почетак дјеловања хеликоптера на пожаришту" , наводе из ГСС Источни Стари Град.

Екипе које су на терену настављају са активностима, а стање на пожаришту се континуирано прати.

Тамни облаци над Бањалуком

Бања Лука

Црни облаци се надвили над Бањалуку - ФОТО, ВИДЕО

Из ГСС Источни Стари Град су апеловали на грађане и посјетиоце Требевића да избјегавају угрожено подручје и омогуће несметан рад свих служби ангажованих на терену.

Подсјетимо; током ноћи је пожар на Требевићу попримио озбиљне размјере, а један радник који је радио на одржавању торња је евакуисан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требевић

пожар

Источно Сарајево

ГСС Источни Стари Град

Коментари (0)

Прочитајте више

Материјал расут по брзом путу

Бања Лука

Возачи, опрез, опасност на брзом путу: Грана у другом дијелу Бањалуке

2 ч

0
Рудник

Србија

Несрећа у руднику "Колубара": Погинуо један радник, други повријеђен

2 ч

0
Сликовит поглед на хидроелектрану окружену бујним зеленилом и планинама, под облачним небом.

Свијет

Хидроелектрана у Мађарској затворена због ниског водостаја ријеке Тисе

2 ч

0
Шелф облаци у Приједори

Градови и општине

Град пао и у Приједору, примијећени и шелф облаци

2 ч

0

Више из рубрике

Шелф облаци у Приједори

Градови и општине

Град пао и у Приједору, примијећени и шелф облаци

2 ч

0
Дрва за огријев

Градови и општине

Олакшице за пензионере у набавци дрва за гријање

2 ч

2
ватра пожар Требиње ватрогасци гашење пожара

Градови и општине

Ситуација на пожариштима у Требињу стабилна

3 ч

0
Минић и Цвијановић на Гастро сусретима у Броду

Градови и општине

Минић и Цвијановићева на Гастро сусретима, учествује око 100 излагача

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

15

21

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

15

08

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

14

55

Како ублажити главобољу без таблете?

14

48

Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима