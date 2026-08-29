Logo

Више од 100 ракета испаљено на подручју пет мјеста у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:06

Коментари:

0
Више од 100 ракета испаљено на подручју пет мјеста у Српској

"Противградна превентива Републике Српске" испалила је данас више од 100 противградних ракета на градоносне облаке на подручју Новог Града, Оштре Луке, Приједора, Козарске Дубице и Градишке.

Директор "Противградне превентиве" Тихомир Дејановић рекао је Срни су упоредо са ракетама дјеловали и приземни противградни генератори.

Он је навео да су данашње временске нестабилности најављене и очекиване, те да ће "Противградна превентива" наставити са активним праћењем нестабилности и дејствоваће по потреби.

Противградне ракете су испаљене данас од 11.00 до 13.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

противградна превентива

противградне ракете

Противградна заштита

Коментари (0)

Више из рубрике

Невријеме на ауто-путу

Друштво

Лед зауставио саобраћај на улазу на ауто-пут ''9. јануар''

1 ч

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Друштво

Дјечак хеликоптером превезен из Бањалуке у Београд на лијечење

2 ч

0
Лед код Козарске Дубице

Друштво

Лед величине јајета: Стигло невријеме у дијелове Српске

3 ч

0
Биљана и Горан из Мркоњић Града постали родитељи након 17 година борбе

Друштво

Биљана и Горан након 17 година борбе добили бебу

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

15

21

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

15

08

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

14

55

Како ублажити главобољу без таблете?

14

48

Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима