Више од 100 ракета испаљено на подручју пет мјеста у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
"Противградна превентива Републике Српске" испалила је данас више од 100 противградних ракета на градоносне облаке на подручју Новог Града, Оштре Луке, Приједора, Козарске Дубице и Градишке.
Директор "Противградне превентиве" Тихомир Дејановић рекао је Срни су упоредо са ракетама дјеловали и приземни противградни генератори.
Он је навео да су данашње временске нестабилности најављене и очекиване, те да ће "Противградна превентива" наставити са активним праћењем нестабилности и дејствоваће по потреби.
Противградне ракете су испаљене данас од 11.00 до 13.00 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму