Биљана и Горан након 17 година борбе добили бебу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Брачном пару Биљани и Горану Комленићу из Мркоњић Града жеља да постану родитељи остварила се након 17 година брака и шест покушаја биомедицински потпомогнуте оплодње.
Брачни пар Комленић истиче да им је у борби за потомство веома помогла финансијска подршка Владе Републике Српске, Фонда здравственог осигурања и општине Мркоњић Град.
Република Српска
Додик: Наш циљ је Република Српска као земља породице и дјеце
Биљана прича за Срну да су свака година и сваки безуспјешан покушај вјештачке оплодње за њу и мужа били велико и болно искуство, али да је све избрисано када су добили кћерку Ању, која данас има три године.
"Нашој срећи није било краја, а када смо први пут узели своју бебу у наручје, све бриге и страхови тада су ишчезли. Наше породице и пријатељи радовали су се заједно с нама, јер они су нам били и највећа подршка током свих протеклих година", рекла је Комленићева.
Према њеним ријечима, Ања је здраво и весело дијете, које сваког новог дана доноси срећу својим родитељима.
Комленићева је рекла да су безуспјешни покушаји да постану родитељи природним путем и биомедицински потпомогнутом оплодњом за њу, поред тјелесног бола, представљали и највећи душевни бол, јер је тешко подносила чињеницу да није постала мајка.
Она је додала да није имала велика очекивања ни након шестог покушаја биомедицински потпомогнуте оплодње, али, како истиче, у њој је живјела нада и жеља да трудноћу изнесе до краја.
Бања Лука
"2.200 беба најбољи резултат политике Српске, који је промијенио људима живот"
"Свих тих мјесеци морала сам углавном да мирујем, одлазим на многобројне медицинске прегледе и претраге, не излажем се физичким напорима, као ни великом стресу, што је у данашње вријеме прилично тешко. У тим мјесецима највећа подршка био ми је муж, као и моја и његова породица, тако да је све прошло без већих проблема", присјећа се Комленићева.
Жеља за потомством ову жену не напушта ни у 48. години, јер, како наглашава, жељела би да роди и друго дијете.
Комленићева је рекла да су након шесте биомедицински потпомогнуте оплодње, коју је урадила у Чешкој, сачувана још три њена здрава ембриона, тако да из те чињенице црпи снагу за нови покушај рађања.
"Све док је жена способна да рађа не треба одустати, јер жеља, воља и упорност су оно из чега се црпи снага за сваки нови покушај, у којем постоји и шанса да постане мајка", поручила је Комленићева.
Друштво
Од борбе за потомство до четворо дјеце: Подршка Српске промијенила живот Миљановића
Биљана и Горан су захвалили свима који су им помогли на њиховом дугогодишњем путу да постану родитељи, медицинском особљу и докторима на Универзитетском клиничком центру Републике Српске и у клиници "Медико С", као и особљу пронатал клинике у Чешкој.
У Републици Српској у току је кампања "Српска те воли" у оквиру које ће бити представљене различите мјере подршке породици, као што су подршка мајчинству и родитељству, програми намијењени дјеци и младима, као и програми здравствене заштите и образовања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму