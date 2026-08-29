Понегдје могућ и лед: Познати метеоролог објавио своју прогнозу

Аутор:Стеван Лулић
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Јутро ове суботе донијело је краткотрајно освјежење у поједине дијелове Републике Српске, али и региона, међутим судећи према најавама метеоролога нема значајнијег пада температура.
Познати метеоролог Марко Чубрило на свом Фејсбуку објавио је прогнозу за наредне дане у којој предвиђа високе температуре, али са друге стране и краткотрајни лед у неким дијеловима.
"Данас врло топло и суво, а због велике количине сахарског пијеска ће небо бити замућено. Сутра већ ујутро на западу региона нестабилно уз грмљавинске пљускове док би се над осталим дијелом региона атмосфера дестабилизовала у другом дијелу дана када су уз пролазно освјежење могући грмљавински пљускови и локалне непогоде са градом, великом количином кише и олујним вјетром. Падавине ће бити локалне и захватиће релативно малу површину", навео је Чубрило и додао:
"Данашњи максимум најчешће од +34 до +42 степена Целзијуса, сутра од +24 до +37 степени Целзијуса".
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Потом се осврнуо и на прогнозу за почетак септембра.
"Почетком септембра поново врло топло уз максимуме и до 36 степени Целзијуса, док се око 3. септембра очекује мало израженије, али такође пролазно освјежење уз пљусковите падавине", рекао је метеоролог.
Од 6. септембра, па све до око 12. септембра или мало дуже, претежно суво и релативно топло.
"Не толико топло као сада, али, свакако, релативно топло за септембар", истакао је.
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