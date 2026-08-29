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Откривено шта се тачно десило са медвједом страдалим на путу у БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 09:37

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Аутобус усмртио медвједа код Турбета
Фото: Фејсбук

Јутрос се друштвеним мрежама проширила фотографија мртвог медвједа поред пута у мјесту Долац на Лашви код Турбета.

Иако у почетку није није било званичних информација, сада је откривено шта се тачно десило.

Наиме, на поменутом путу дошло је до саобраћајне несреће када је аутобус налетио на медвједа који је изненада истрчао пред возило.

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Животиња је након удара остала лежати поред саобраћајнице. Несрећа је узроковала привремено успоравање саобраћаја, док су возач и дио путника напустили возило како би провјерили ситуацију.

Надлежни позивају возаче који се крећу овом дионицом кроз Лашванску долину на појачан опрез и смањење брзине због опасности од поновног изласка дивљачи на пут.

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Тагови :

Медвјед

несрећа

удес

Турбе

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