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Пијан гризао, чупао и тукао супругу

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 10:15

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Фото: Ron Lach/Pexels

Мушкарац Ј. К (34) ухапшен је у сриједу у Београду након што је претукао своју супругу Д.Ц (32), сазнаје "Телеграф.рс".

Према незваничним информацијама, у кући у Угриновцима мушкарац се посвађао са супругом, а потом ју је у пијаном стању вукао и чупао за косу, затим ју је тукао рукама, да би је на крају и гризао.

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Несрећној жени констатоване су лакше тјелесне повреде.

Полиција у Београду ухапсила је мушкарца у сриједу 26. августа и писала пријаву за насиље у породици.

(Телеграф)

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Тагови :

Насиље

насиље у породици

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