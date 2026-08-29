Пијан гризао, чупао и тукао супругу

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Ј. К (34) ухапшен је у сриједу у Београду након што је претукао своју супругу Д.Ц (32), сазнаје "Телеграф.рс".
Према незваничним информацијама, у кући у Угриновцима мушкарац се посвађао са супругом, а потом ју је у пијаном стању вукао и чупао за косу, затим ју је тукао рукама, да би је на крају и гризао.
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Несрећној жени констатоване су лакше тјелесне повреде.
Полиција у Београду ухапсила је мушкарца у сриједу 26. августа и писала пријаву за насиље у породици.
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