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Аграр: Велика улагања у пољопривреду

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Извор:

АТВ

29.08.2026 12:19
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању „Аграра“ доносимо приче о улагањима у домаћу пољопривреду, подршци и новим подстицајима.

За подстицаје пољопривредницима на подручју Градишке резервисано је 9 милиона марака.

Били смо у посјети пољопривредницима широм Републике Српске. Најављена су нова улагања у механизацију, проширење капацитета и повећање производње, захваљујући подстицајима који се исплаћују посредством Агенције за аграрна плаћања.

„Аграр“ доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

„Аграр“ недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

агар

Зорица Петковић

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