Аграр: Велика улагања у пољопривреду

Извор:
АТВ
У новом издању „Аграра“ доносимо приче о улагањима у домаћу пољопривреду, подршци и новим подстицајима.
За подстицаје пољопривредницима на подручју Градишке резервисано је 9 милиона марака.
Били смо у посјети пољопривредницима широм Републике Српске. Најављена су нова улагања у механизацију, проширење капацитета и повећање производње, захваљујући подстицајима који се исплаћују посредством Агенције за аграрна плаћања.
„Аграр“ доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
„Аграр“ недјељом у 8 часова.
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