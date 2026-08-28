Битно: Пожари

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о пожарима. Пожари више нису слика коју гледамо само негдје далеко. Гори Херцеговина, гори Требиње, ватра је данима проблем широм региона у Хрватској, Црној Гори, Србији.
Суша, високе температуре, вјетар, али и људски фактор, све чешће стварају услове у којима се ватра за само неколико сати претвара у озбиљну пријетњу. Да ли су сезоне пожара наша нова реалност? Колико су за то одговорне климатске промјене, колико човјек, а колико смо спремни да заштитимо шуме, природу и људе?
За „Битно” говоре: Милан Матаруга, доктор шумарских наука, Горан Трбић, климатолог, Стеван Бекан, начелник Штаба за ванредне ситуације града Требиње и психолог Маја Савановић Зорић.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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