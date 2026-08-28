Бик пробио ограду и оплодио телад, суд досудио одштету пољопривреднику

Аутор:АТВ редакција
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Расплодни бик побјегао је из ограђеног простора након што је пукао неисправан носач на вратима пашњака, а посљедице су биле тешке. Ушао је у простор са младом женском телади, од којих су двије остале гравидне, прерано се отелиле и угинуле. Пољопривредник је због тога тужио произвођача дијела за ограду, а њемачки суд признао му је право на накнаду штете, преноси „Агрархеуте“.
Пољопривредник је на својим имањима имао неколико пашњака, а за њих је од трговца наручио различите елементе ограде, међу којима и носаче за причвршћивање врата. Један од њих пукао је након што је расплодни бик гурнуо врата.
Тако је животиња успјела да пређе у сусједни простор и дође до телади која су још била премлада за парење. Ветеринар је одмах позван и предузео је потребне мјере, али су двије телади ипак остале гравидне. Услиједили су тешки и прерани порођаји, а обје животиње су угинуле.
Пољопривредник је од произвођача носача тражио укупно 3.442,71 евро. У тај износ урачунао је вриједност двије животиње од 1.600 и 1.400 евра, ветеринарске трошкове од 90,14 и 312,17 евра, те 40,40 евра за збрињавање угинулих животиња.
Тужена компанија одбацила је одговорност и тврдила да лом носача није био узрок уласка бика у сусједни простор. Навела је и да је до угинућа телади, ако је уопште дошло због гравидности, могло доћи због недовољне примјене лијекова.
Пољопривредник је, међутим, тврдио да је носач, означен као АВ 2102, имао производни недостатак, односно неисправан или недостајући завар. Према његовим наводима, носач је требало да буде довољно чврст да издржи врата дуга шест метара и тешка 128 килограма, као и ударе стоке.
Суд је током поступка ангажовао вјештака који је прегледао спорне дијелове. Закључио је да би правилно произведени носачи могли да издрже силе које ствара расплодни бик. Проблем је, међутим, био у њиховој изради.
Према налазу вјештака, дијелови нису били произведени у складу са општеприхваћеним инжењерским стандардима.
Заварени спој је због производног недостатка губио чврстоћу чак и при мањим статичким и динамичким оптерећењима. Утврђено је и неправилно вруће поцинчавање, које није обезбиједило одговарајућу заштиту од корозије.
„Сигурно и трајно закључавање врата пашњака није било могуће са спорним прикључцима у очекиваним условима коришћења“, навео је вјештак.
Суд је закључио да је управо производни недостатак омогућио бику да пробије врата и дође до младе телади. Да су носачи били правилно произведени, врата би остала затворена, бик не би дошао до телади и до нежељеног парења не би дошло.
Пољопривреднику је стога признат одштетни захтјев на основу одговорности за производ, али у износу од 1.722,71 евро.
Суд притом није прихватио аргумент да је пољопривредник одговоран зато што животиње нису довољно лијечене након парења. Закључено је да такво лијечење не би ни било потребно да неисправни дијелови ограде нису омогућили бијег бика.
(Агроклуб)
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