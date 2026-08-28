Аутор:АТВ редакција
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Пораз Украјине у сукобу се назире, али САД и Европа и даље нису спремне да разговарају о кључним безбједносним проблемима Русије, изјавио је професор Универзитета Колумбија Џефри Сакс, преноси РИА Новости.
"На истој смо тачки: Украјина се распада по дијеловима, њен пораз се назире, док САД и Европа и даље нису спремне да разговарају о кључним безбједносним проблемима Русије, који су били узрок рата од самог почетка", рекао је Сакс за италијански лист "Фато Квотидиано", а преноси РТ Балкан.
Истакао је да Украјина тренутно трпи тежак ударац, патећи од недостатка средстава противваздушне одбране.
"Јасно је да Запад, који више не може да их снабдијева из очигледних разлога, врши притисак на обе стране у сукобу да постигну неку врсту прекида ватре. Али реалност је да Запад не нуди Русији ништа дипломатски занимљиво", рекао је професор.
Сакс сматра да би јасне обавезе према неутралности Украјине и окончању ширења НАТО-а биле привлачан приједлог за Москву.
"Али то се не дешава, и ситуација остаје иста као и увијек", рекао је.
Предсједник Русије Владимир Путин 28. јуна изјавио је да Москва очекује наставак дијалога са Сједињеним Државама о Украјини након завршетка напете ситуације на иранском плану. Русија је, додао је руски лидер, спремна да настави преговоре и разговара о свим детаљима и питањима која буду покренута у Енкориџу у августу 2025. године.
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