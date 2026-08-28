Ко је нови краљ Норвешке?

Аутор:АТВ редакција
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Норвешки краљ Харалд V преминуо је у 89. години, саопштила је норвешка Краљевска палата.
Краљ Харалд V преминуо је мирно у Универзитетској болници у Ослу у 6.35 ујутро, наводи се у саопштењу двора.
„Са дубоком тугом саопштавамо да је Његово Величанство краљ Харалд мирно преминуо у Универзитетској болници у Ослу у петак, 28. августа, у 6.35“, наводи се у саопштењу Краљевске палате.
„Једна епоха је завршена“, додаје се.
Харалд V био је краљ Норвешке од 1991. године, када је наслиједио свог оца, краља Олафа V.
Норвешка је истовремено добила новог монарха, престолонасљедника Хокона, сина краља Харалда. Које ће краљевско име нови монарх узети биће познато након ванредне сједнице Државног савјета.
Влада ће се у наредним сатима састати са новим краљем на ванредној сједници Државног савјета у Краљевској палати.
Хокон (53) је једини син преминулог краља Харалда V и краљице Соње. Рођен је 20. јула 1973. године у Ослу и од 1991. био је престолонасљедник.
Након средње школе служио је у норвешкој ратној морнарици, а 1995. године завршио је Краљевску поморску академију у Бергену. Прошао је и обуку са специјалним јединицама, укључујући падобранску обуку, а данас има чин генерала у војсци и ваздухопловству и адмирала у морнарици.
Његово образовање потом је било усмјерено и на међународне односе. Хокон је 1999. дипломирао политичке науке на Универзитету Калифорније у Берклију, а четири године касније завршио је мастер студије на Лондонској школи економије, са фокусом на међународну трговину и Африку. Радио је и у мисији Норвешке при Уједињеним нацијама у Њујорку.
Као престолонасљедник, годинама је обављао бројне државне дужности у земљи и иностранству, а у више наврата мијењао је оца као регент када краљ због болести или одсуства није могао да обавља своје обавезе.
Хокон је у браку са Мете-Марит. Њих двоје упознали су се крајем деведесетих, а њихова веза од почетка је привлачила велику пажњу јавности. Мете-Марит није потицала из аристократске породице, била је самохрана мајка сина Мариуса из претходне везе и имала је животну причу која је била прилично неуобичајена за будућу чланицу краљевске породице. Због тога је њихова веза у почетку била предмет бројних контроверзи.
Хокон и Мете-Марит вјенчали су се 25. августа 2001. године у катедрали у Ослу. Краљевски пар ове године обиљежио је 25. годишњицу брака. Заједно имају двоје дјеце – принцезу Ингрид Александру, која је друга у реду за норвешки пријесто, и принца Свереа Магнуса.
Свијет
Умро норвешки краљ Харалд V
Мете-Марит је годинама била важна фигура норвешке краљевске породице, али је њен живот посљедњих година био праћен бројним изазовима. Поред здравствених проблема, њена породица нашла се у центру скандала због њеног сина Мариуса, као и контроверзи у вези са њеним ранијим контактима са Џефријем Епстајном.
Хокон је током година изградио имиџ модерног и приступачног члана краљевске породице, а посебно се ангажовао на питањима младих, одрживог развоја и међународне сарадње. Са Мете-Марит основао је фондацију усмјерену на помоћ младима који су у ризику од друштвене маргинализације.
Посебно је познат по љубави према спорту и природи. Од дјетињства се бавио скијањем и воденим спортовима.
Хокон је велики љубитељ фудбала. Током Свјетског првенства, послије историјске побједе Норвешке над Бразилом, придружио се хиљадама навијача у Ослу, носећи шал репрезентације и учествујући у чувеном „викиншком веслању“. Касније је са трибина пратио и четвртфинални меч Норвешке против Енглеске.
Сада, као нови краљ, пред собом има задатак да настави традицију коју је његов отац градио деценијама, али и да монархију приближи новој генерацији Норвежана.
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