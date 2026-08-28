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Русија би могла да буде прва земља којој Индија уводи безвизни режим

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 10:22

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Русија би могла да буде прва земља којој Индија уводи безвизни режим
Фото: pexels/Sudipta Mondal

Русија би могла да постане прва земља са којом ће Индија увести безвизни режим, изјавио је амбасадор те земље у Москви Винај Кумар, преносе РИА Новости.

"О овом питању смо у контакту са Русијом, али тачни датуми још нису познати, будући да Индија тренутно нема безвизни режим ни са једном земљом. Русија би могла да буде прва земља са којом ће такав режим бити уведен након завршетка преговора и испуњавања неопходних техничких услова. Тренутно је безвизни улазак у Индију дозвољен само државним службеницима и дипломатама", истакао је он у интервјуу за лист "Известија".

Према ријечима амбасадора Индије, тачни рокови за увођење групног безвизног режима још нису утврђени. Њу Делхи досад није закључио сличне споразуме ни са једном земљом, па је неопходно усагласити одговарајуће техничке процедуре.

Како наводи лист, услови за туристе већ се постепено ублажавају: од 1. јануара Индија је укинула накнаду за издавање електронских туристичких виза за индивидуална и групна путовања у трајању до 30 дана. Поред тога, двије стране разговарају о могућности укидања сличних такси.

У тексту се такође наводи да је Министарство економског развоја Русије у марту предложило механизам узајамног безвизног уласка за организоване туристичке групе од три до 50 људи, у трајању до 21 дан.

У децембру је, на састанку са предсједником Русије Владимиром Путином, премијер Индије Нарендра Моди изјавио да ће двије земље ускоро започети рад на увођењу 30-дневног безвизног режима за туристичке групе.

Први потпредсједник Владе Русије Денис Мантуров раније је изјавио да је узајамни туристички промет између Русије и Индије у првој половини године порастао за осам одсто. За то вријеме Индију је посјетило око 50.000 руских туриста, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Индија

Русија

виза

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