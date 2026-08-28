Logo

Кокаин у "колачићима среће"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 10:35

Коментари:

0
Колачићи среће жеље вјеровања предвиђања слаткиш
Фото: Pexel/ RDNE Stock project

На римском аеродрому Фјумићино ухапшена је држављанка Кине код које је пронађено пет килограма кокаина сакривеног у коферу, у 127 златних коверти са ознаком „колачићи среће“, саопштила је италијанска полиција.

Жена је пресретнута и подвргнута безбједносној провјери у близини излаза за укрцавање, непосредно прије укрцавања на лет за Тајпеј, преноси агенција AdnKronos.

Кокаин је био сакривен у ковертама са термички затвореним целофанским пакетима, тешким по око 40,7 грама.

Из пртљага је такође заплијењено седам туба пасте за зубе и три пакетића кафе, који су највјероватније коришћени како би се заварао траг.

Процијењено је да би малопродајна вриједност кокаина могла износити око 500.000 евра, док би накнадна дистрибуција на источном тржишту могла донијети приход већи од милион евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Колачићи среће

кокаин

Аеродром

Рим

Италија

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине

Свијет

Апокалиптичне сцене у Француској, метеоролози упозоравају

4 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Састанак Путина и Лукашенка сутра у Москви

4 ч

0
Русија би могла да буде прва земља којој Индија уводи безвизни режим

Свијет

Русија би могла да буде прва земља којој Индија уводи безвизни режим

4 ч

0
Бик пробио ограду и оплодио телад, суд досудио одштету пољопривреднику

Свијет

Бик пробио ограду и оплодио телад, суд досудио одштету пољопривреднику

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

12

Јоџир се огласио након хапшења: ''Извријеђао сам полицајца, и он је био безобразан''

15

09

На помолу промјена времена

15

05

Порука надлежнима у Бањалуци: Ријешите то већ једном

15

04

Које грожђе је најздравије: Разлика није само у боји

15

00

Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима