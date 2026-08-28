Кокаин у "колачићима среће"

Аутор:АТВ редакција
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На римском аеродрому Фјумићино ухапшена је држављанка Кине код које је пронађено пет килограма кокаина сакривеног у коферу, у 127 златних коверти са ознаком „колачићи среће“, саопштила је италијанска полиција.
Жена је пресретнута и подвргнута безбједносној провјери у близини излаза за укрцавање, непосредно прије укрцавања на лет за Тајпеј, преноси агенција AdnKronos.
Кокаин је био сакривен у ковертама са термички затвореним целофанским пакетима, тешким по око 40,7 грама.
Из пртљага је такође заплијењено седам туба пасте за зубе и три пакетића кафе, који су највјероватније коришћени како би се заварао траг.
Процијењено је да би малопродајна вриједност кокаина могла износити око 500.000 евра, док би накнадна дистрибуција на источном тржишту могла донијети приход већи од милион евра.
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