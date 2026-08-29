Боје косе које ће обиљежити ову јесен

Аутор:АТВ редакција
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Ближи се јесен, што значи да се званично враћа сезона ћебади, џемпера од кашмира и свега са укусом и мирисом бундеве. Та топла, богата атмосфера преноси се и на нашу рутину уљепшавања, а промјена боје косе један је од најједноставнијих начина да пригрлите ту промјену.
Било да желите благе, суптилне нијансе које дају дубину или пак потпуно нову, сјајнију боју, трендови које препоучују професионални колористи пружају мноштво инспирације за ваше сљедеће сезонско освјежавање изгледа.
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Ове јесени, балејаж поприма њежнију и суптилнију ноту. Умјесто упадљивих праменова са јаким контрастом, „поетски романтични” балејаж користи технику нијансирања у оквиру исте боје (тон-на-тон) како би се постигла суптилна игра дубине и димензије, пише Реал Симпле.
Природно несавршен изглед пристаје готово свима, а посебно онима који преферирају безвременску боју косе која не захтијева компликовано одржавање.
За темељније сезонско освјежење, какао спаја богату смеђу основу са њежним праменовима у нијанси раскошне чоколадно-смеђе боје. Ова сјајна боја посебно добро пристаје маслинастом тену, мада фризер може прилагодити топлину и дубину нијансе вашем конкретном тону коже.
Карамелизовани ћилибарни праменови спајају путерасто златне и бакарне тонове за изглед који дјелује топло, земљано и створен је за ношење џемпера.
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- Овај изглед посебно добро изгледа на бринетама и на гушћој, слојевитој коси, гдје већи праменови могу нагласити покрет и волумен - објашњава фризер Лесли Шорс за Реал Симпле.
Облачни балајаж доноси прозрачну новину изразито плавој коси. Овај стил подразумијева праменове у нијанси беле плаве боје распоређене по већ плавој подлози, чиме се ствара суптилна дубина коју фризер Шорс описује као „етеричну и спокојну”.
Ова техника може бити и одличан избор за уклапање сиједе косе, јер хладни, свијетли праменови помажу у стварању природнијег прелаза између сиједих власи и плавих праменова.
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Стил
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