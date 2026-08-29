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Лед величине јајета: Стигло невријеме у дијелове Српске

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 12:30

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Лед код Козарске Дубице
Фото: Screenshot

У дијелове Републике Српске стигло је невријеме праћено локално јаким пљусковима и ледом. Данас дестабилизација атмосфере, уз пораст облачности, у појединим крајевима невријеме.

У наставку дана нестабилности из Крајини ће се постепено ширити и на већи дио Босне, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

“Невријеме уз лед величине јајета малоприје захватио Кнежицу код Козарске Дубице”, наводи се у објави.

Тако, у наставку дана и до вечерас у дијеловима сјеверне, сјевероисточне, централне и источне Босне очекује локално киша и пљускови са грмљавином. Понегдје може бити и невремена са ледом, уз јаке ударе вјетра.

Од сутра опет сунчано

У Херцеговини данас мирније и већином суво, само ријетко може пасти мало кише или краткотрајан пљусак.

Од сутра, па до сриједе, претежно сунчано вријеме. Још сутра послијеподне ријетко може бити појаве краткотрајног пљуска или мало кише. Вруће и даље уз дневне температуре 30 до 36, на југу до 38 степени.

Мањи пад температуре од 1. септембра.

Јутарње температуре углавном од 14 до 20, на југу до 24 степена.

Нове падавине су изгледне у сриједу и четвртак, 2. и 3. августа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

лед

лед и град

Козарска Дубица

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