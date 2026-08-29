Дјечак хеликоптером превезен из Бањалуке у Београд на лијечење

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су успјешно извршили ванредни медицински транспорт 16-годишњака из Бањалуке у Београд, речено у МУП-у Српске.
Дјечак је из Универзитетског клиничког центра Републике Српске превезен на Институт за мајку и дете у Београду.
Ово је, како се наводи, трећи ваздушни медицински транспорт малољетних пацијената ове седмице који су због даљег лијечења хитно хеликоптером превезени из Бањалуке у здравствене установе у Београду.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Градови и општине
2 ч2
Република Српска
3 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч1
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму