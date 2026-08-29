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Дјечак хеликоптером превезен из Бањалуке у Београд на лијечење

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 12:59

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су успјешно извршили ванредни медицински транспорт 16-годишњака из Бањалуке у Београд, речено у МУП-у Српске.

Дјечак је из Универзитетског клиничког центра Републике Српске превезен на Институт за мајку и дете у Београду.

Ово је, како се наводи, трећи ваздушни медицински транспорт малољетних пацијената ове седмице који су због даљег лијечења хитно хеликоптером превезени из Бањалуке у здравствене установе у Београду.

(Срна)

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Тагови :

МУП Републике Српске

Управа за ваздухопловство

Бањалука

Београд

Медицински транспорт

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