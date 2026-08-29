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Завршен Бањалука Опен У-14: Цар и Огризек шампиони

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:48

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Бањалука Опен У-14
Фото: Уступљена фотографија

Завршен је тениски турнир "Ланако Бањалука Опен У-14", чији је домаћин шесту годину заредом био ТК Младост.

Највише разлога за задовољство имали су такмичари из Хрватске Полина Цар и Јаков Огризек, који из Бањалуке одлазе са титулама шампиона.

Полина је у финалу Ланако опена побиједила сународницу и првог носиоца турнира Леу Бертос са 6:0, 6:2, док је Јаков са 7:6, 6:1 био бољи од српског тенисера Ђуре Котура.

Јан Огризек
Јан Огризек
Уступљена фотографија

Турнир је ове године окупио око 60 младих тенисера и тенисерки из 15 земаља.

ТК Младост обиљежава четири деценије постојања, а овај турнир је још једна потврда преданог рада и континуитета који његују годинама уназад.

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Тагови :

тенис

Бањалука

Бањалука опен 2026

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