Драматично упозорење: ''Трамп таблета'' изазива смрт, не узимајте је

Аутор:АТВ редакција
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У Холандији је издато национално упозорење због појаве опасних таблета екстазија у облику лица америчког предсједника Доналда Трампа, преносе данас локални медији.
Институт "Тримбос" упозорио је на појаву "веома опасних" таблета екстазија за које се наводи да садрже супстанцу пара - метоксиметамфетамин (ПММА), пренио је "Нл тајмс".
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Неколико оваквих таблета, које су садржале веома високе количине супстанце ПММА, предато је једном од центара Система за информисање и праћење дрога (ДИМС).
"Узимање ове таблете може да доведе до прегријавања организма са потенцијално смртним исходом", наводи се у саопштењу института.
Како се додаје, на предњој страни таблете налази се лик америчког предсједника Доналда Трампа.
Таблета је двобојна, а забиљежено је више могућих комбинација боја. На полеђини таблете налази се линија, са натписом “НЛ” изнад и “Трамп” испод ње.
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ПММА је супстанца која веома подсјећа на МДМА, главни састојак екстазија, објаснили су из института "Тримбос".
Како су стручњаци упозорили, може да прође и неколико сати прије него што супстанца почне да дјелује, што повећава ризик од предозирања. Из овог специјализованог института су упозорили да изненадни и разноврсни ефекти могу да се јаве сатима након узимања таблета, а међу њима су мучнина, убрзан рад срца, напади и опасно висока телесна температура.
"Немојте да узимате ову таблету. Ако ју је неко, ипак, већ узео и осјећа озбиљне нуспојаве, не треба да оклијева да позове хитну помоћ", савјетују из института.
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Холандска министарка јавног здравља Софи Херманс у петак је у допису упућеном парламенту, објаснила разлоге за издавање националног упозорења поводом ових таблета.
"До сада нису забеиљежени случајеви у којима је ПММА пронађен у крвотоку. Упркос томе, одлучено је да се изда национално упозорење, нарочито због сезоне љетних фестивала и неколико догађаја који се одржавају овог викенда", навела је она.
Херманс је додала да је циљ издавања "црвеног аларма" да се информишу шира јавност и друге заинтересоване стране, попут установа за лијечење зависности, организатора фестивала, служби прве помоћи и других институција, пише "Нл тајмс", а преноси "Ало".
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