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Драматично упозорење: ''Трамп таблета'' изазива смрт, не узимајте је

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:41

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Таблете
Фото: pexels/Sadi Hockmuller

У Холандији је издато национално упозорење због појаве опасних таблета екстазија у облику лица америчког предсједника Доналда Трампа, преносе данас локални медији.

Институт "Тримбос" упозорио је на појаву "веома опасних" таблета екстазија за које се наводи да садрже супстанцу пара - метоксиметамфетамин (ПММА), пренио је "Нл тајмс".

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Неколико оваквих таблета, које су садржале веома високе количине супстанце ПММА, предато је једном од центара Система за информисање и праћење дрога (ДИМС).

"Узимање ове таблете може да доведе до прегријавања организма са потенцијално смртним исходом", наводи се у саопштењу института.

Лик Трампа на таблети

Како се додаје, на предњој страни таблете налази се лик америчког предсједника Доналда Трампа.

Таблета је двобојна, а забиљежено је више могућих комбинација боја. На полеђини таблете налази се линија, са натписом “НЛ” изнад и “Трамп” испод ње.

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ПММА је супстанца која веома подсјећа на МДМА, главни састојак екстазија, објаснили су из института "Тримбос".

Како су стручњаци упозорили, може да прође и неколико сати прије него што супстанца почне да дјелује, што повећава ризик од предозирања. Из овог специјализованог института су упозорили да изненадни и разноврсни ефекти могу да се јаве сатима након узимања таблета, а међу њима су мучнина, убрзан рад срца, напади и опасно висока телесна температура.

Не оклијевајте

"Немојте да узимате ову таблету. Ако ју је неко, ипак, већ узео и осјећа озбиљне нуспојаве, не треба да оклијева да позове хитну помоћ", савјетују из института.

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Холандска министарка јавног здравља Софи Херманс у петак је у допису упућеном парламенту, објаснила разлоге за издавање националног упозорења поводом ових таблета.

"До сада нису забеиљежени случајеви у којима је ПММА пронађен у крвотоку. Упркос томе, одлучено је да се изда национално упозорење, нарочито због сезоне љетних фестивала и неколико догађаја који се одржавају овог викенда", навела је она.

Херманс је додала да је циљ издавања "црвеног аларма" да се информишу шира јавност и друге заинтересоване стране, попут установа за лијечење зависности, организатора фестивала, служби прве помоћи и других институција, пише "Нл тајмс", а преноси "Ало".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

екстази

Таблете

Доналд Трамп

Холандија

Трамп таблета

Дрога

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