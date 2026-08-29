Дјечак на дрвету пронашао спас од смртоносних поплава: Мајка данима трагала за њим

Аутор:АТВ редакција
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Зојал Гале, осмогодишњи дјечак који је побјегао у шуму и пењао се на дрвеће како би се спасао од смртоносних поплава у Непалу, у петак је поново био са својом мајком, која је већ почела да страхује да су он и његов брат страдали у школи.
Дан раније, осмогодишњи Гале хеликоптером је сам пребачен из разореног сјеверног округа Расува. Имао је сломљену ногу и посјекотине на лицу, док је његова мајка Мати Маја Таманг (28) обилазила склоништа и прихватне центре, тражећи своје двоје нестале дјеце.
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"Ни на четвртом мјесту имена моје дјеце није било на списку, нити су они били тамо", рекла је Мати Маја за Ројтерс.
"Почела сам да прихватам да моје дјеце више нема. Све што сам могла било је да плачем. Уопште нисам могла да се саберем", рекла је.
Најмање 17.000 дјеце погођено је поплавама у окрузима Расува, Нувакот и Дадинг сјеверно од Катмандуа, саопштио је УНИЦЕФ. Како су навели, раде са непалском владом на идентификацији, регистрацији и поновном спајању дјеце која су раздвојена од својих породица.
Таманг и њена породица спадају међу оне који су имали среће. Најмање 600 људи је погинуло, док се око 2.500 људи води као нестало у Непалу и на кинеском Тибету.
Након још једног неуспјешног покушаја да пронађе дјецу, Таманг је у четвртак добила број телефона новинарке Реутерса Сахане Баџрачарје, која је неколико сати раније упознала Галеа у малој болници у сусједном округу Нувакот.
Баџрачарја и екипа Ројтерса отишли су у болницу након што су чули да је тамо доведен дјечак и да власти не знају гдје се налази његова породица.
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Након разговора са Галеом, прије него што је хеликоптером пребачен на даље лијечење, Баџрачарја је рекла да је пристао да буде снимљен у нади да ће његова породица видјети снимак и пронаћи га.
Новинарка је оставила свој број телефона у болници, а Таманг ју је неколико сати касније позвала.
Када јој је Баџрачарја рекла да је Гале жив и да је пребачен у Катманду, Таманг је рекла да једва да је могла да повјерује.
"Када си ми рекла да знаш гдје је Зојал, то ми није звучало стварно. Већ сам одустала од наде да ћу их пронаћи", рекла је мајка.
Мати Маја је у међувремену пронашла живог и млађег сина.
"Након што сам пронашла старијег сина, осјећала сам као да ми се живот вратио", рекла је.
Дјечаци су у сриједу ујутро отишли у школу школским возилом, док је њихова мајка код куће почела да тка. Тада је чула нешто што је звучало попут земљотреса... Убрзо је све било сравњено са земљом.
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Подсјетимо, поплаве су покренуте када се у сриједу урушио доњи дио глечера у близини врха планине Лангтанг Лирунг и сручио у долину испод, што је изазвало лавину леда и стијена, а затим и огромно клизиште.
"Видјела сам како све односи вода", рекла је Таманг. "Помислила сам да вода односи и моју дјецу."
Покушала је да крене према њиховој школи, до које се иначе стиже за 15 до 20 минута вожње, али је рекла да је пејзаж постао готово непрепознатљив. Зграда школе била је уништена.
"Нисте могли да схватите гдје је била школа, гдје је била пијаца. Свуде су били само вода, камење и блато", рекла је.
Клизиште је однијело воду и крхотине кроз сјеверни Непал и даље у Тибет. За неколико минута читаве заједнице биле су сравњене са земљом.
Када је Ројтерс у четвртак око 11 сати пронашао Галеа у болници Чакра Дев са 15 кревета у Нувакоту, чинило се да нико тамо није знао гдје је његова породица. Десна нога му је била сломљена, а лице изгребано и у модрицама. Међутим, у левој руци чврсто је држао двије новчанице од по 10 непалских рупија.
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Полицајци који су га спасили дали су му новац како би га убиједили да пође са њима у болницу, рекли су званичници.
Рекао је да је био у школи када је поплава ударила. Одједном је, како је испричао, "све постало тако, тако црно".
Рекао је да је са пријатељем побјегао из школе у шуму и попео се на дрвеће како би се спасао.
На питање да ли се уплашио, одмахнуо је главом.
"Не", рекао је дјечак.
У петак је Мати Маја коначно стигла до болнице у Катмандуу, гдје је Гале у међувремену пребачен, око два сата вожње од њиховог дома.
Пошто су све аутобуске линије биле обустављене, Баџрачарја је Таманг организовала превоз.
Послије неколико дана очајничке потраге, Таманг је тихо стајала поред његовог кревета.
Галеов отац, грађевински радник који се налази у Јапану, такође је био на путу, рекла је Таманг.
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Поплава која је у сриједу погодила Расува потпуно је промијенила живот у том подручју. Али за Таманг се, бар у извјесној мјери, нормалност већ вратила.
"Ах, он је увијек несташан дјечак", рекла је Таманг. "Ово му није прва сломљена кост."
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