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Преминуо је Горан Талић

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13.10.2026 22:33

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Преминуо је Горан Талић
Фото: Facebook

Преминуо је професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“, сазнаје АТВ.

Биографија доктора Горана Талића

Проф. др Горан Талић био је специјалиста ортопедије са трауматологијом и дугогодишњи директор Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ у Бањалуци.

Талић је дипломирао на Медицинском факултету у Бањалуци 1985. године, а специјализацију из ортопедске хирургије са трауматологијом завршио је 1995. године на Институту за ортопедију „Бањица“ у Београду. Звање примаријуса стекао је 2004. године.

Професионалну каријеру започео је 1985. године у Клиничко-медицинском центру у Бањалуци, гдје је радио до 1986. године. Од 1987. до 1991. године био је запослен у СОУР-у „Руди Чајавец“ у Бањалуци.

У Заводу „Др Мирослав Зотовић“ запослио се 1991. године, гдје је радио као љекар и специјалиста, док је функцију директора ове здравствене установе обављао од 2003. године.

Научни и академски рад

Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Медицинском факултету Свеучилишта у Мостару, чиме је стекао звање доктора наука из области биомедицине и здравства, у пољу клиничких медицинских наука, грана ортопедија.

Његов докторски рад био је посвећен конзервативном лијечењу сколиозе, области којом се бавио и кроз стручни и научноистраживачки рад.

Био је аутор и коаутор бројних стручних и научних радова из области конзервативног лијечења сколиозе и других области ортопедије.

Године 2017. изабран је у звање доцента на Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци, на предмету Хирургија. Исте године, 17. октобра, изабран је и за професора Високе медицинске школе у Приједору.

Награде и признања

Током професионалне каријере Горан Талић добио је више награда и признања за рад у области здравства, организацију здравствене заштите и друштвени ангажман.

Поводом Дана града Бањалуке 2018. године додијељена му је награда „Кључ града“ са повељом „Почасни грађанин града Бањалуке“.

Био је и добитник награде Коморе доктора медицине Републике Српске за организацију здравствене заштите.

Град Бањалука додијелио му је 2011. године плакету за најуспјешнијег менаџера у области здравства.

Свети архијерејски синод Српске православне цркве одликовао га је 2009. године Орденом Светог Саве.

Исте године добио је и Плакету општине Лакташи за изузетно хумана дјела и допринос развоју здравствене заштите.

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Тагови :

Горан Талић

преминуо

Доктор

Завод Мирослав Зотовић

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