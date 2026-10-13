Сједница Предсједништва СДС-а у Бањалуци

Аутор:Славиша Ђурковић
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Сједница Предсједништва СДС-а одржава се данас, 13. октобра у Бањалуци. На сједници ће бити анализирани изборни резултати и разматрана организациона питања.
Пред врхом странке су тешки резултати протеклих избора на којима је СДС изгубио статус друге највеће странке у Републици Српској, али и тешки кадровски проблеми који се тичу искључења Љубише Петровића из странке.
Према ријечима предсједника странке Бранка Блануше, након сједнице Предсједништва СДС-а ускоро би могла бити одржана и сједница Главног одбора.
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Блануша остаје без функције, Петровић без партије
Једна од тема која ће се наћи пред функционерима и члановима СДС-а је и "разно", на којој би се могло повући питање смјене Бранка Блануше.
Ситуација са градоначелником Бијељине Љубишом Петровићем и даље није најјаснија, а коначан став би могао бити ускоро познат. Неколико високих функционера успротивило се одлуци Блануше, док су други најавили чишћење у СДС-у. Петровић је упутио жалбу на искључење, јер према Статуту странке, нису испоштоване процедуре у његовом случају.
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