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Сједница Предсједништва СДС-а у Бањалуци

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13.10.2026 18:10

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Сједница Предсједништва СДС-а у Бањалуци
Фото: ATV

Сједница Предсједништва СДС-а одржава се данас, 13. октобра у Бањалуци. На сједници ће бити анализирани изборни резултати и разматрана организациона питања.

Пред врхом странке су тешки резултати протеклих избора на којима је СДС изгубио статус друге највеће странке у Републици Српској, али и тешки кадровски проблеми који се тичу искључења Љубише Петровића из странке.

Према ријечима предсједника странке Бранка Блануше, након сједнице Предсједништва СДС-а ускоро би могла бити одржана и сједница Главног одбора.

Љубиша Петровић

Република Српска

Блануша остаје без функције, Петровић без партије

Једна од тема која ће се наћи пред функционерима и члановима СДС-а је и "разно", на којој би се могло повући питање смјене Бранка Блануше.

Ситуација са градоначелником Бијељине Љубишом Петровићем и даље није најјаснија, а коначан став би могао бити ускоро познат. Неколико високих функционера успротивило се одлуци Блануше, док су други најавили чишћење у СДС-у. Петровић је упутио жалбу на искључење, јер према Статуту странке, нису испоштоване процедуре у његовом случају.

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Тагови :

СДС

сједница

Бањалука

Бранко Блануша

Предсједништво

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