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Дјечак (8) извучен без свијести из мора, љекари му се боре за живот

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 11:47

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Грчка застава море љетовање
Фото: Pexel/ Matheus Bertelli

Љекари у Грчкој боре се за живот дјечака (8), који је јуче поподне извучен без свијести из мора. Малишан је без знакова живота извучен из воде у коју је скочи на плажи Маратијас у области Илија.

Инцидент се догодио када се дјечак играо са вршњацима у мору. Дјеца су скакала у воду, а под још неразјашњеним околностима, осмогодишњак је прогутао велику количину воде и изгубио свијест.

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Дјечак се сада налази на респиратору у Универзитетској општој болници у Патрасу, након велике борбе љекара у болници Амалиада да га реанимирају.

Када је осмогодишњак довезен у Општу болницу Амалиада, његово стање било је изузетно тешко.

Љекар који га је преузео, Вангелис Димитропулос, шокиран призором који је затекао, написао је потресан статус на Фејсбуку.

"Када видиш дијете плаво, без пулса, са леденим тијелом и потпуно надувеним стомаком, као посљедицом дављења, једино о чему размишљаш јесте да преживи! Урадио сам све што сам могао, урадио сам оно што је требало!", написао је љекар.

"Дијете је променило боју, почело је да плаче, добило је притисак, пулс, очи су му се отварале и затварале... Колико је само задовољство за љекара када његова борба и труд имају успјеха!!!", навео је љекар.

На крају објаве написао је: "Бог је хтио да живи и живјеће... Сада могу мирно да сједнем у ћошак, да заплачем, запалим цигарету и опустим се... Хвала ти, Боже!"

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Ипак, иако је дјечак успјешно реанимиран, он и даље није ван животне опасности. Наредни сати биће кључни за здравствено стање дјечака, који се и даље налази под строгим љекарским надзором.

Случај је изазвао велику пажњу и емоције у области Илија, а сада су све очи упрте у болницу у Рију и даљи развој здравственог стања осмогодишњака.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Дјечак

Море

болница

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