Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

Аутор:АТВ редакција
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Популарна апликација за дописивање припремила је неколико значајних унапријеђења намијењених пословној комуникацији.
Ракутен Вибер представио је шест новитета у оквиру своје услуге "Вибер Бизнис Месаџес", са циљем да компанијама олакша контакт са купцима, посебно током периода појачане куповине.
Нове могућности требало би да омогуће брже одговоре, атрактивније рекламне поруке и једноставнији пут од промотивног садржаја до саме куповине.
Компаније сада имају могућност да корисницима понуде чак десет унапред припремљених одговора, док је раније било могуће поставити највише пет опција.
Ова функција, раније позната као "Листе", омогућава кориснику да једним додиром изабере жељени одговор и тако настави комуникацију без додатног куцања.
Промијењен је и изглед интерфејса, који сада долази у два нова формата.
Још једна важна промјена односи се на цијену, пословне поруке послате у року од 24 сата након корисничког захтијева неће се наплаћивати. Истовремено, компаније могу поставити питање дужине до 1.000 карактера, при чему се понуђени одговори не рачунају у ово ограничење.
Пословне поруке сада могу бити обогаћене анимираним ГИФ садржајем. Брендовима би ова опција могла бити посебно корисна за представљање акција, сезонских понуда и нових производа на динамичнији начин.
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Проширена је и подршка за фотографије. Поред досадашњег квадратног формата 1:1, могуће је користити хоризонтални однос 16:9 и вертикални 9:16. То компанијама омогућава да постојеће фотографије и промотивне материјале са других платформи лакше прилагоде за Вибер.
Нова функционалност омогућава да различити елементи исте пословне поруке воде на различите интернет адресе.
Тако, рецимо, корисник може кликом на фотографију да отвори страницу са детаљима о производу, док га посебно дугме може одвести директно на мјесто за куповину или плаћање.
Ту је и опција "Тап & Копи", односно додир за копирање. Она омогућава да се поједини дијелови поруке копирају без ручног означавања текста. Ово може бити нарочито практично када корисник треба да преузме промо-код, ваучер, број поруџбине или шифру за праћење пакета.
Вибер је увео и могућност аутоматског превођења пословних порука директно у апликацији. С обзиром на то да платформу користе људи широм свијета и да подржава 44 језика, ова опција би могла да олакша комуникацију између домаћих компанија и клијената из других земаља.
Корисници тако не морају да напуштају апликацију и користе додатне сервисе како би разумијели садржај поруке на страном језику.
Из компаније наводе да су нове функције осмишљене како би се смањио број корака које корисник мора да направи од тренутка када види понуду до евентуалне куповине.
За компаније то значи више могућности за директну комуникацију и потенцијално боље резултате кампања, док би корисници требало да добију једноставније и практичније искуство приликом контакта са брендовима, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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