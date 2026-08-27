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Кинези направили АИ чудо

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:45

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Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.
Фото: pexels/BrianPenny

Кинеска компанија за вјештачку интелигенцију Жипу АИ (Zhipu AI) представила је нови модел ГЛМ-5.3-Флеш (GLM-5.3-Flash) са изворним мултимодалним могућностима.

Ријеч је о првом моделу из серије ГЛМ-5, који је покренут уз помоћ 100.000 чипова произведених у Кини, пренио је „Глобал тајмс“ (Global Times).

Компанија је навела да нови модел представља значајан корак у развоју кинеске инфраструктуре за вјештачку интелигенцију и показује могућност коришћења великог броја домаћих процесора за обуку и рад напредних модела.

ГЛМ-5.3-Флеш припада новој генерацији модела компаније Жипу АИ, која развија велике језичке и мултимодалне моделе за различите намјене.

Мултимодални системи могу да обрађују и повезују различите врсте података, укључујући текст, слике и друге формате, преноси Танјуг.

Употреба 100.000 домаћих чипова посебно је значајна у тренутку када Кина настоји да смањи зависност од америчких полупроводника и развије самосталнији ланац снабдијевања за сектор вјештачке интелигенције.

Представљање модела долази у вријеме убрзаног развоја кинеске индустрије вјештачке интелигенције и све веће употребе домаће рачунарске инфраструктуре.

Кинеске компаније истовремено улажу у развој сопствених процесора, модела вјештачке интелигенције и центара за обраду података како би одговориле на растућу потражњу за рачунарским капацитетима.

Жипу АИ, једна од истакнутијих кинеских компанија у области генеративне вјештачке интелигенције, развија моделе из породице ГЛМ и дио је ширег таласа домаћих компанија које настоје да конкуришу водећим америчким компанијама у овој области.

Најновији потез показује и све већи значај домаће хардверске инфраструктуре за кинеску индустрију вјештачке интелигенције, посебно имајући у виду америчка ограничења извоза напредних чипова у Кину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Вјештачка интелигенција

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