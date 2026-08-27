Трамп о могућности да Русија нападне земље НАТО-а

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да није забринут због могућности да Русија нападне земље НАТО-а, преноси портал "Аксиос".
Трамп је оспорио извјештаје да је посјета директора ЦИА Џона Ретклифа Русији била покушај да се Москва упозори да не нападне неку земљу НАТО-а и изразио чуђење због медијских извјештаја о тој посјети.
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"Ретклиф се састаје са својим руским колегом једном у шест мјесеци или једном годишње. Они имају веома добар однос. Није било никакве поруке и ништа необично се није догодило", нагласио је амерички предсједник.
Неки европски лидери раније су изразили забринутост да би Москва могла, нападом или другим војним провокацијама, да тестира Трампову посвећеност клаузули Алијансе о колективној одбрани.
(Срна)
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