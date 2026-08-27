Вујић: ВМА је имала план, вијест о смрти Младића нас је затекла

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је за АТВ да је Србија, уз пуну подршку предсједника Александра Вучића, била спремна да Хашком механизму пружи све потребне гаранције како би генералу Ратку Младићу било омогућено да посљедње дане проведе уз породицу и адекватну палијативну његу. Навео је да су били спремни и медицински авион и план ВМА, али их је вијест о Младићевој смрти затекла прије него што је поступак окончан.
"Инструкције које сам ја добио као министар правде од предсједника Србије, а то је да све што затражи Трибунал у смислу гаранцију, имам та овлашћења, тако да је предсједник Вучић био упознат са дневним потезима које је Србија предузимала уз пуну његову подршку. Сарађујемо са породицом, поштоваћемо све њихове ставове", рекао је Вујић за АТВ.
Он поручује да је током комуникације са Трибуналом, Србија нудила све гаранције које су биле потребне.
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"Данас смо предузимали и мјере јер је синоћ стигао извјештај другог експерта који је говорио о хуманитарном аспекту палијативне његе зато што је медицински тим Хашког трибунала констатовао да је крај близу, да је ушао у завршну фазу живота и да је ово терминална фаза живота. Ми смо инсистирали на медицинским протоколима који се примјењују у Србији, али који су усклађени и са протоколима Свјетске здравствене организације. Други аспект је био хуманитарни када казна губи свој терминолошки смисао и када превагне хуманитарни аспект. Људско достојанство је нешто што не може бити ускраћено човјеку. Слободу може ускратити суд, али достојанство не. Ми смо инсистирали на томе да палијативна њега има тај аспект, а то је породично окружење. Сам експерт је у свом мишљењу написао да палијативна њега укључује присуство супруге, дјеце, унучића и комуникацију на матерњем језику. Немојте заборавити да љекари са којима је Младић комуницирао не причају српски језик, наравно ту су преводиоци", каже Вујић.
Он поручује да је ВМА спремио читав план да достави Трибуналу и да су дате гаранције да ће бити обезбијеђен и медицински авион, али вијест о смрти их је затекла.
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"Јутрос сам послао писмо предсједници механизма када смо спремали писмо и предсједнику УН-а. Упозоравали смо предсједницу механизма да љекари тврде да је крај близу. Нажалост, били смо у праву. Све оно што сам данима писао и упозоравао, показало се као тачно. Не волим што сам у праву у том погледу".
Вујић поручује да спрема захтјев да се објасни коју ће Механизма спроводити истрагу у вези са смрти генерала Младића.
"Оно што ћемо инсистирати је и да ли су биле одговарајуће методе лијечења у задњој фази живота. Ту имамо питања око примјене одређених протокола. Љекари из Србије су сматрали да у палијативној њези не може се ограничити терапија само на аналгетике, него се морају радити и одређене анализе", каже Вујић.
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