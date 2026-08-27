Знате ли ко је ово: Није Душица Јаковљевић

Аутор:АТВ редакција
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Бивши учесник ријалитија Елита запалио је мреже својом објавом због које су многи помислили да је на фотографији Душица Јаковљевић.
Бивши учесник "Елите 9" Урош Станић направио је праву пометњу на друштвеним мрежама једном објавом. Наиме, Урош је објавио фотографије на којима је показао свој нови изглед који је изазвао различите реакције.
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Урош Станић објавио је селфије у којима позира у њежно плавој одјевној комбинацији, нашминкан и зализане кратке изблајхане косе. Испод ове објаве на Инстаграму кренула је лавина разних коментара. Неки су га хвалили, а други кудили, како то обично бива.
У овом издању једну корисницу поменуте мреже подсјетио је на водитељку "Елите".
"Исти Душица Јаковљевић", написала је она, а овај коментар видјела је и сама водитељка, па одреаговала, преноси "Блиц".
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"Ма сјајно", написала је Душица, и тако многе изненадила, јер су мислили да ће се можда наљутити.
Надовезао се и сам Урош.
"Баш личимо", истакао је бивши елитар.
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