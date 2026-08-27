Logo

Знате ли ко је ово: Није Душица Јаковљевић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 22:13

Коментари:

0
Урош Станић
Фото: Screenshot

Бивши учесник ријалитија Елита запалио је мреже својом објавом због које су многи помислили да је на фотографији Душица Јаковљевић.

Бивши учесник "Елите 9" Урош Станић направио је праву пометњу на друштвеним мрежама једном објавом. Наиме, Урош је објавио фотографије на којима је показао свој нови изглед који је изазвао различите реакције.

novac evri

Економија

Од овог броја стаје мозак: Нећете вјеровати колико милијардера постоји

Урош Станић објавио је селфије у којима позира у њежно плавој одјевној комбинацији, нашминкан и зализане кратке изблајхане косе. Испод ове објаве на Инстаграму кренула је лавина разних коментара. Неки су га хвалили, а други кудили, како то обично бива.

У овом издању једну корисницу поменуте мреже подсјетио је на водитељку "Елите".

"Исти Душица Јаковљевић", написала је она, а овај коментар видјела је и сама водитељка, па одреаговала, преноси "Блиц".

Рибар

Регион

Масовни помор рибе због изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода

"Ма сјајно", написала је Душица, и тако многе изненадила, јер су мислили да ће се можда наљутити.

Надовезао се и сам Урош.

"Баш личимо", истакао је бивши елитар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Урош Станић

Душица Јаковљевић

Коментари (0)

Више из рубрике

Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Сцена

Овако Ђина зове Мелининог милионера

9 ч

0
Кајли Џенер Кардашијан ријалити инфлуенсерка

Сцена

Кајли Џенер о повећању груди: "Желим да оне уђу у просторију прије мене"

9 ч

0
пјевачица музика народна музика фолк животна прича

Сцена

Пјевачица проговорила о одрастању у сиромаштву: „Нисам имала шта да обучем, јели смо само кромпир“

11 ч

0
Доли Партон наступа током своје турнеје „Pure & Simple“ 15. јуна 2016. у Филаделфији

Сцена

Коме остаје 450 милиона долара Доли Партон? Није имала дјецу, о тестаменту је говорила годинама прије смрти

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима