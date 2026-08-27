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Масовни помор рибе због изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:43

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Масовни помор рибе због изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода
Фото: Shane Kell/Pexels

Изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода Загреба и Велике Горице знатно су допринијела масовном помору рибе у Сави, резултати су анализа које је данас примила водопривредна инспекција.

Резултати анализа су показали повишене концентрације загађујућих материја у свим узорцима.

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Из Института за воде оцијенили су да је утицај изливања из постројења значајан, иако није и једини узрок помора који је захватио десетине километара ријеке низводно од Загреба.

Температура воде у свим узорцима била је већа од прописаног просјека, док је концентрација отопљеног кисеоника била ниска, а из Инспектората су напоменули да и ти услови могу да доведу до помора.

Са друге стране, болести риба искључене су као могући узрок, а ветеринарска служба наставља да прати стање, преносе хрватски медији.

Ови налази су у супротности с ранијим изјавама "Загребачког холдинга", из којег су након открића помора рибе поручили да су сви излазни параметри загребачког постројења за пречишћавање отпадних вода били у оквиру прописаних вриједности и да систем ради уредно.

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Досадашњи налази не упућују на то да су испуштања из овог постројења једини узрок помора.

Због утврђених прекорачења инспекцијски поступак се наставља.

(Срна)

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Тагови :

Ријека Сава

Риба

Загреб

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