Масовни помор рибе због изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода

Аутор:АТВ редакција
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Изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода Загреба и Велике Горице знатно су допринијела масовном помору рибе у Сави, резултати су анализа које је данас примила водопривредна инспекција.
Резултати анализа су показали повишене концентрације загађујућих материја у свим узорцима.
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Из Института за воде оцијенили су да је утицај изливања из постројења значајан, иако није и једини узрок помора који је захватио десетине километара ријеке низводно од Загреба.
Температура воде у свим узорцима била је већа од прописаног просјека, док је концентрација отопљеног кисеоника била ниска, а из Инспектората су напоменули да и ти услови могу да доведу до помора.
Са друге стране, болести риба искључене су као могући узрок, а ветеринарска служба наставља да прати стање, преносе хрватски медији.
Ови налази су у супротности с ранијим изјавама "Загребачког холдинга", из којег су након открића помора рибе поручили да су сви излазни параметри загребачког постројења за пречишћавање отпадних вода били у оквиру прописаних вриједности и да систем ради уредно.
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Досадашњи налази не упућују на то да су испуштања из овог постројења једини узрок помора.
Због утврђених прекорачења инспекцијски поступак се наставља.
(Срна)
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